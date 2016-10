Riesige Nachfrage: ESSEN& TRINKEN MIT THERMOMIX® druckt nach (FOTO)

(ots) -

Nach nicht einmal einwöchiger Angebotszeit ist die erste Ausgabe

des Magazins ESSEN & TRINKEN MIT THERMOMIX® bereits fast vergriffen.

Deshalb druckt der Verlag jetzt zusätzliche 60.000 Exemplare. Die

Druckauflage erhöht sich damit auf insgesamt 260.000. Auch die

Abo-Auflage kann sich nach kurzer Zeit sehen lassen: Schon 5.700

Leser haben ein Abonnement abgeschlossen.



Astrid Hamer, G+J Publisher FOOD: "Wir freuen uns sehr über den

Senkrechtstart von ESSEN & TRINKEN MIT THERMOMIX®. Auch wenn uns

schon vor dem Launch großes Interesse aus dem Markt signalisiert

wurde, sind wir über diesen sensationellen Erfolg selbst überrascht.

Rezepte und Qualität scheinen den Geschmack der Leser offensichtlich

getroffen zu haben!"



ESSEN & TRINKEN MIT THERMOMIX® ist seit 12. Oktober 2016 auf dem

Markt. Das Heft kostet 5,00 Euro und ist sechs Mal jährlich am Kiosk

und als Abonnement erhältlich. Es ist die erste Neueinführung der neu

gegründeten Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM), einer

Tochter von Gruner + Jahr und dem Landwirtschaftsverlag. ESSEN &

TRINKEN MIT THERMOMIX® ist das einzige Magazin zu Deutschlands

beliebtester Küchenmaschine, das in einer exklusiven Partnerschaft

mit Vorwerk THERMOMIX® entstand. Um den Lesern die gewöhnte ESSEN &

TRINKEN-Qualität bieten zu können, haben sich fünf ESSEN &

TRINKEN-Köche eigens bei Vorwerk in Wuppertal auf die Entwicklung von

Rezepten für die Küchenmaschine schulen lassen und sich die neue

Kochtechnik zu eigen gemacht. Zusammen mit Vorwerk konnte die

Redaktion so eine komplett neue Küche für den THERMOMIX® entwickeln.







