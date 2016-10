Deal: Münchner Domicil Gruppe verkauft Wohn- und Geschäftshaus in Hannover

Die Münchner Domicil Gruppe veräußert im Rahmen der Portfoliobereinigung ein Wohn- und Geschäftshaus in Hannover

Objektverkauf Albert-Niemann-Str. Hannover

(firmenpresse) - Die Münchner Domicil Gruppe hat ein Wohn- und Geschäftshaus in der Albert-Niemann-Straße in der Hannoveraner Südstadt veräußert. Der Gebäudekomplex wurde im Jahr 1987 erbaut und umfasst ca. 2.300 m² Mietfläche sowie eine hauseigene Tiefgarage. Käufer ist eine Genossenschaft aus Hannover, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Das Gebäude ist Teil eines Portfoliokaufs aus dem Jahr 2015. Damals erwarb die Domicil Gruppe drei Objekte in Hannover, Bonn und Moosburg a. d. Isar. Bei der Liegenschaft in Hannover entschied man sich nun aufgrund des nicht unerheblichen Gewerbeanteils für einen Verkauf. Bei der Transaktion unterstützte die Krasemann Immobilien, Hannover.





Die Münchner Domicil Gruppe ist ein Investment- und Dienstleistungsunternehmen. Kerngeschäft ist der deutschlandweite An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Wohnungsbeständen in guten bis sehr guten Lagen.

DOMICIL Beteiligungs- GmbH

