"Focus"-Umfrage: E.ON erneut zum Energieanbieter mit dem besten Service gekürt (FOTO)

Bundesweite "Deutschland Test"-Umfrage der Zeitschrift Focus, bei

der über 300.000 Verbraucher in 40 Städten nach dem besten

Kundenservice befragt wurden // Kunden bescheinigen E.ON erneut einen

exzellenten Service



Bereits zum zweiten Mal hat "Deutschland Test" im Auftrag des

Magazins Focus die Servicequalität in 34 Branchen untersucht. In der

Gesamtwertung holte E.ON bei Deutschlands Energieversorgern erneut

den ersten Platz.



"Kunden schätzen zunehmend ausgezeichneten Service und

individuelle Beratung. Umfragen zur Zufriedenheit sind daher ein

wichtiger Gradmesser für die Qualität unseres Kundenservices", sagt

Wolfgang Noetel, beim E.ON-Vertrieb verantwortlich für den

Kundenservice. "Der Erfolg vom letzten Jahr hat uns enorm angespornt

- denn kontinuierliche Verbesserungen sind ein wichtiger Teil unserer

Unternehmensphilosophie."



Die Gesamtplatzierung berechnete sich jeweils nach der Anzahl der

abgegebenen Stimmen im Verhältnis zu allen Stimmen - jeweils pro

befragter Stadt. Bei dem großen bundesweiten Vergleich wurden 34

verschiedene Branchen abgefragt. Die Fragestellung des Online-Panels

lautete für die jeweilige Branche und für jede einzelne Stadt:

Welcher Anbieter bietet aus Ihrer Sicht den besten Kundenservice? Um

die Befragten nicht zu beeinflussen, wurden keine Firmennamen

vorgegeben. Insgesamt sind in der Umfrage 38 verschiedene

Energieanbieter genannt worden.



E.ON Energie Deutschland GmbH



Die E.ON Energie Deutschland GmbH gehört zu den bundesweit

führenden Energieunternehmen. Rund 3.000 Mitarbeiter sorgen für die

jederzeit zuverlässige Lieferung von Strom- und Erdgasprodukten zu

fairen Preisen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen innovative und

nachhaltige Energiedienstleistungen aus einer Hand. Die E.ON Energie

Deutschland GmbH ist mit 34 Standorten in Deutschland vertreten und



hat ihren Hauptsitz in München. Unsere Privat-, Geschäfts- und

Großkunden profitieren damit sowohl von den Stärken des

Konzernverbunds als auch von der Präsenz vor Ort im gesamten

Bundesgebiet. Weitere Infos unter www.eon.de.







Pressekontakt:

E.ON Energie Deutschland GmbH

Arnulfstraße 203

80634 München

www.eon.de



