Längste Partynacht in Flensburg

Im Autohaus Kath findet am 29. Oktober 2016 bereits zum achten Mal die beliebte Veranstaltung statt. Das Motto für dieses Jahr: "Wir tanzen uns durch den Dschungel".

(firmenpresse) - Ende Oktober verwandelt sich das Flensburger Autohaus der Kath Gruppe erneut in eine außergewöhnliche Eventlocation: Hierfür wird extra die Verkaufshalle geräumt, um einen einzigartigen "Partydschungel" zu schaffen und mehreren hundert Partygästen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Aktionen bieten zu können: "Wer schon immer wie Tarzan oder Jane an den Lianen hangeln wollte oder als Goldschürfer groß rauskommen möchte, kommt bei uns voll auf seine Kosten. Es wird also wild, bunt und schrill. Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Abend mit unseren Gästen sowie auf die längste Partynacht des Jahres in Flensburg", so Fritz Schaarschmidt, Marketingmitarbeiter der Kath Gruppe.



Neben einem vielfältigen Musikprogramm, einer Lounge und mehreren Bars werden auch Tanzmöglichkeiten geboten. Musikalisch führt - wie bereits in den vergangenen Jahren - DJ Jan Krambeck durch den Musikdschungel der letzten Jahre. Trotz des geschaffenen Urwaldes darf ein wenig Luxus nicht fehlen: Cocktails, gekühlte Getränke und eine Chill-out-Lounge sorgen ebenfalls für beste Unterhaltung.



"Die längste Partynacht des Jahres" findet am Samstag, den 29. Oktober 2016 im Volkswagen Zentrum in Flensburg statt. Der Beginn der Veranstaltung ist um 22 Uhr. Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Volkswagen Zentrum selbst für jeweils zehn Euro erhältlich. Sofern die Veranstaltung nicht ausverkauft ist, sind Karten auch an der Abendkasse für jeweils zwölf Euro erhältlich.



Die Kath Gruppe verfügt im Norden Deutschlands aktuell über zehn Autohäuser in Rendsburg, Kiel, Hamburg, Flensburg, Husum, Preetz, Bordesholm, Kaltenkirchen, Heide sowie in Henstedt-Rhen. Kath ist spezialisiert auf Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Seat und Skoda.









