Flexibel lernen mit dem persönlichen Coach - mit dem PONS Audio-Sprachkurs (FOTO)

Flexibel lernen mit dem persönlichen Coach - mit dem PONS Audio-Sprachkurs

Wer eine Sprache lernt, möchte nicht an starre Lernzeiten gebunden

sein. Allerdings helfen dem Selbstlerner hier und da motivierende

Worte und hilfreiche Tipps sehr weiter. Die neue PONS-Reihe "Mein

Audio-Sprachkurs" vereint beides. Die Audio-Sprachkurse vermitteln

die neue Sprache nur über das Hören. So kann jederzeit und überall

ganz flexibel geübt werden. Und ein persönlicher Coach steht mit

hilfreichen Ratschlägen zur Seite - ganz so, als wäre ein echter

Lehrer dabei.



Die sympathische Stimme gibt praktische Lerntipps, warnt vor

"Falschen Freunden" in der Fremdsprache und weist auf Zusatzübungen

hin. Kurz: Mit den persönlichen Coaches der neuen PONS-Reihe "Mein

Audio-Sprachkurs" ist es ganz so, als hätte man einen Lernpartner.

Die Coaches lehren, unterhalten, informieren und warnen vor typischen

Fehlern oder Stolperfallen. Dabei fühlen sich Selbstlerner ganz

persönlich angesprochen und motiviert, auch die folgenden Lektionen

zu meistern. "Mein Audio-Sprachkurs" ist der einzige komplette Kurs,

der die Sprache nur über das Hören vermittelt. Selbstlerner können

daher ganz flexibel üben: auf dem Weg zur Arbeit, in der Mittagspause

oder zu Hause auf der Couch. Der Kurs umfasst 330 Minuten auf fünf

CDs. Zudem steht ein umfassendes Begleitbuch zum Nachlesen der

Hörtexte und ihrer Übersetzungen zur Verfügung. Mein Audio-Sprachkurs

ist für Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch erhältlich

und eignet sich für Anfänger und Wiedereinsteiger. Zehn ausführliche

Lektionen behandeln alle Aspekte der Sprache. Durch viele

Nachsprechübungen werden Aussprache und Sprechfertigkeiten geübt.

Jetzt heißt es nur noch durchstarten. Laura, Nicolas, Carmen und Adam

- die Coaches - freuen sich schon auf ihre neuen Schüler.



PS: Die Reihe "Rund um..." von PONS vermittelt mit unterhaltsamen

Quizthemen, Sprachrätseln und Skurrilitäten interessante Details zu



den jeweiligen Ländern. Erhältlich für Deutsch, Englisch,

Französisch, Italienisch und Spanisch.



"Mein Audio-Sprachkurs" ist ab sofort zu je 14,99 Euro und Bücher

aus der Reihe "Rund um..." sind zu je 9,99 Euro im Buchhandel oder

bei PONS erhältlich.







Datum: 18.10.2016 - 10:52

