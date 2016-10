Daimler stellt klar: Weder Programmierern noch automatisierten Systemen steht eine Abwägung über Menschenleben zu

(ots) - Zum Thema "Dilemma-Situationen" beim Autonomen

Fahren wurden Aussagen von Daimler, die während des Autosalons in

Paris gemacht wurden, verfälscht wiedergegeben. Für Daimler steht

fest, dass weder Programmierern noch automatisierten Systemen eine

Abwägung über Menschenleben zusteht. Der Fokus unserer

Entwicklungsarbeit liegt darauf, Dilemma-Situationen gänzlich zu

vermeiden, indem beispielsweise die Fahrzeuge auf eine entsprechend

risikoarme Fahrstrategie ausgelegt werden.



Keinesfalls haben wir bereits eine Entscheidung zu Gunsten der

Fahrzeuginsassen getroffen, sondern halten weiterhin an dem Grundsatz

der möglichst hohen Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer fest. Eine

Entscheidung für einen Menschen und damit gegen einen anderen ist in

Deutschland rechtlich nicht zulässig. Auch in anderen Ländern gibt es

ähnliche Auffassungen.



Um diese Fragen von Recht und Ethik langfristig zu klären,

brauchen wir einen breiten und internationalen Diskurs. Nur so

bekommen wir ein umfassendes Bild und fördern die Akzeptanz für die

Ergebnisse. Wir als Hersteller werden das umsetzen, was der jeweilige

rechtliche Rahmen und das gesellschaftlich Akzeptierte gestatten.







Pressekontakt:

Bettina Fetzer, + 49 711 17-75841,

bettina.fetzer(at)daimler.com



Katharina Becker, +49 711 17-93271,

katharina.becker(at)daimler.com



Ute Wüest von Vellberg, + 49 711 17-25573,

ute.wueest_von_vellberg(at)daimler.com



Kommentare zur Pressemitteilung