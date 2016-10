VDA-Präsident Wissmann fordert stärkere Anrechnung von E-Autos bei den CO2-Quoten

(ots) - 18. Oktober 2016 - Die deutsche Autoindustrie setzt

angesichts der Debatten über schärfere Abgasvorgaben auf mehr

Unterstützung für Elektro-Autos. "Es ist zu hoffen, dass dann

regulatorisch Innovation belohnt wird - dass also zum Beispiel ein

hoher Anteil von Elektromobilität in den Flotten entsprechend

angerechnet wird", sagte Matthias Wissmann, Präsident des Verbands

der Automobilindustrie (VDA) dem Wirtschaftsmagazin 'Capital'

(Ausgabe 11/2016, EVT 20. Oktober). Er gehe fest davon aus, dass das

Klimaschutzprogramm der Europäischen Union "nach 2020 noch

ambitionierter sein wird" als derzeit.



Die europäischen Autohersteller sind verpflichtet, den

Kohlendioxid-Ausstoß ihrer Flotten bis 2020 auf durchschnittlich 95

Gramm pro Kilometer zu begrenzen. Schon jetzt gibt es Pläne, diesen

Wert für die Zeit danach noch deutlich zu senken. In der Industrie

geht man davon aus, dass das ohne einen deutlich höheren Anteil an

Elektro-Autos nicht zu schaffen ist. Zuletzt hatte es auch politische

Vorstöße gegeben, wonach Autos mit traditionellen Antrieben wie

Benzin- und Dieselmotoren ab 2030 gar nicht mehr zugelassen werden

könnten.







