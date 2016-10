Antuit erwirbt Mehrheitsbeteiligung an YDatalytics mit Sitz in Amsterdam

(ots) - Antuit, eine globaler Anbieter von

Big-Data- & Analytiklösungen, hat heute den Erwerb einer

Mehrheitsbeteiligung an YDatalytics bekanntgegeben, ein

niederländischer Anbieter von Analytiklösungen und

Technologiediensten für die Lieferkette, Vertrieb und Marketing sowie

Organisationsanalytik. Durch die Übernahme stärkt Antuit seine

weltweite Vormachtstellung in der Analytikbranche.



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161017/429190LOGO



"In Europa besteht große Nachfrage nach den analytikgestützen

Lösungen für den Geschäftserfolg, die wir anbieten", sagte Neeraj

Bhargava, Chairman von Antuit

(http://www.antuit.com/about-us/leadership/neeraj-bhargava/). "Durch

die Übernahme eines renommierten Anbieters von Analytiklösungen mit

hochkarätigen Kundenbeziehungen in Amsterdam sind wir besser

aufgestellt, um führende europäische Unternehmen zu bedienen. Wir

bauen damit unsere europäische Präsenz aus, zu der auch unsere

ebenfalls in diesem Jahr eröffnete Niederlassung in London gehört."



Durch diese Transaktion profitiert YDatalytics von den weltweiten

Fähigkeiten, Ressourcen und der Reichweite von Antuit, das auf

Goldman Sachs (http://www.antuit.com/about-us/news/big-data-solutions

-firm-antuit-secures-56-million-funding-led-by-goldman-sachs/) als

einen seiner Investoren verweisen kann. "Durch diese Investition

können wir mit multinationalen Konzernen außerhalb Europas

zusammenarbeiten und gleichzeitig unser Serviceportfolio ausbauen,

das wir unseren globalen Kunden anbieten können", sagte Walter de

Zeeuw, Gründungsgesellschafter von YDatalytics.



Die beiden Unternehmen besitzen weit reichende Synergien,

beispielsweise einen Fokus auf Analytiklösungen für den Einzelhandel,

Finanzdienstleister und die FMCG-Branche sowie eine Philosophie, die

Boni an die Nutzenvorteile knüpft, die Kunden durch ihre



Dienstleistungen erzielen. Außerdem kennen sich beide damit aus, wie

man strategische Beratungs- und Umsetzungskompetenz am besten auf

moderne Analytik anwendet.



"Viele unserer Kunden haben den Nutzen von Daten erkannt, aber sie

wissen einfach nicht, was sie damit tun sollen", sagte Fons

Hoogeveen, Gründungsgesellschafter von YDatalytics.



"Wir geben unseren Kunden die Einblicke, die sie für eine

fundierte Entscheidungsfindung brauchen, indem wir ihre Rohdaten

extrahieren und aufbereiten", fügte Yogen Singh,

Gründungsgesellschafter von YDatalytics, hinzu. "Anschließend schulen

wir sie in der differenzierteren Nutzung ihrer Daten, damit sie

maximal von den Vorteilen der Analytik profitieren".



Antuit und YDataytics haben einen gemeinsamen Vorstand

aufgestellt, um den operativen Betrieb in Europa abzuwickeln und

auszubauen.



Informationen zu Antuit



Antuit ist ein globaler Anbieter von Analytiklösungen, der die

schnelle, fundierte Entscheidungsfindung unterstützt. Unsere Decision

Engines helfen Kunden bei der Messung und Verbesserung

erfolgskritischer Geschäftsmetriken und der Erzielung realer

Renditen.



Unser innovatives Decision Engines Framework besteht aus drei

Komponenten: Mit unseren proprietären Analysealgorithmen können

Datenwissenschaftler und Fachexperten tief in Daten verborgene

Einblicke gewinnen. Mit unseren durchdachten Methodiken und Tools

können Kunden aus Daten Entscheidungen machen, und das auf

vorhersehbare, skalierbare Art und Weise. Und unsere strategische

Visualisierung wirft Licht auf die geschäftlichen Auswirkungen von

Entscheidungen.



Führende Einzelhändler und Finanzdienstleister sowie Unternehmen

aus der Industrie und CPG-Branche verlassen sich bei der Lösung ihrer

drängendsten Geschäftsprobleme auf Antuit. Wir bestehen seit 2013 und

haben Goldman Sachs und Zodius Capital als Investoren. Wir betreiben

Niederlassungen in den USA, Großbritannien, den Niederlanden,

Hongkong, Singapur, Japan, Neuseeland, Australien und Indien. Weitere

Informationen finden Sie unter www.antuit.com.



Informationen zu YDatalytics



YDatalytics ist ein Anbieter von Analytiklösungen mit Sitz in

Amsterdam und eine der drei Sparten der YGroup, zu der auch

YStrategists und YCapital gehören. YGroup wurde 2013 von drei

ehemaligen Gesellschaftern einer der vier großen Wirtschaftsprüfungs-

und Beratungsfirmen gegründet.



Wir sind der Meinung, dass sich durch einen umfassenden,

intelligenten Ansatz beim Dateninformationsmanagement fundierte

Einblicke gewinnen lassen. Solide Datenmanagementkompetenzen sind

unerlässlich für die moderne Analytik in jeder Organisation.



Wir haben die richtigen Leute, Prozesse und Technologien, um für

unsere europäischen Kunden in den Branchen FMCG, Automobil,

Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Einzelhandel erfolgreiche

Datenstrategien zu entwickeln und zu implementieren. Unsere

internationalen Berater arbeiten mit lokalen Kundenteams gemeinsam an

Großprojekten in den Niederlanden, Frankreich, Schweden, Deutschland

und Italien. Weitere Informationen finden Sie unter

www.ydatalytics.com.







