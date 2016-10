RTL Let's-Dance-Gewinnerin Kathrin Menzinger für PETA: "Ich tanze lieber nackt als im Pelz!" / Tanzeuropameisterin engagiert sich gegen tierquälerische Pelzproduktion (FOTO)

Quirlige Profitänzerin lässt die Hüllen fallen: Kathrin Menzinger,

RTLs "Let's Dance"-Gewinnerin 2015, Finalistin bei ORF-"Dancing

Stars" 2014, Weltmeisterin 2015 sowie aktuelle Europameisterin in den

Kategorien Showdance Latein und Showdance Standard, macht sich in

einer neuen PETA-Kampagne gegen das qualvolle Geschäft mit dem

Tierleid in der Pelzindustrie stark. Im Motiv der

Tierrechtsorganisation setzt die 28-jährige Österreicherin in

hüllenloser Tanzpose ein klares Statement: "Ich tanze lieber nackt

als im Pelz!" Im Making-of-Video des Shootings spricht Kathrin

Menzinger über die untragbaren Zustände auf deutschen Pelzfarmen und

erklärt, warum es keine Entschuldigung dafür gibt, tote Tiere am

Körper oder Kragen zu tragen.



"Für einen einzigen Nerzmantel werden 20 bis 30 Tiere getötet -

nach einem kurzen Leben in winzigen Käfigen wird ihnen bei lebendigem

Leib die Haut abgezogen. Wer will da auch nur in die Nähe eines

Pelzes kommen?", so Kathrin Menzinger. "Der Markt bietet unglaublich

viele Alternativen zu Pelz, für die kein einziges Tier missbraucht

wird. Setzen Sie ein Zeichen: Bitte kaufen und tragen Sie keinen

Pelz."



Die Profitänzerin thematisiert in dem Video auch das Problem der

Falschdeklaration importierter Pelzwaren in die EU: Viele Menschen

gehen mit ihrem Hund Gassi und merken dabei nicht, dass sie am Kragen

ihrer Jacke selbst ein echtes Tier - oft sogar das Fell von Hund oder

Katze - tragen. Die Tierfreundin fordert genau wie PETA einen Stopp

des Pelzhandels und ein gesetzliches Verbot von tierquälerischen

Pelzfarmen, wie es bereits in Österreich, Großbritannien oder

Slowenien existiert.



Auf sechs deutschen Pelzfarmen werden pro Jahr noch immer

schätzungsweise 62.000 Nerze ihres Pelzes wegen gezüchtet. Die

Wildtiere werden entgegen den staatlichen Vorgaben in der



Tierschutznutztierhaltungsverordnung in viel zu kleinen Käfigen ohne

festen Boden, Schwimm- oder Klettermöglichkeiten gefangen gehalten

und am Ende des Jahres qualvoll vergast.



Daher fordert PETA die Regierungskoalition im Bundestag auf, einen

seit 2015 vorliegenden Gesetzesentwurf des Bundesrates für ein

Pelzfarmverbot (BR-Drs. 217/15) endlich zu beraten und zu

beschließen. Der Gesetzestext befindet sich seit Anfang 2016 ohne

erkennbaren Fortschritt in der Ressortabstimmung.

Wirtschaftspolitiker aus der Union lehnen ein Verbot der

"Pelztierhaltung" in Deutschland weiter ab - obwohl laut einer

repräsentativen GfK-Umfrage 79,8 Prozent der Deutschen ein Verbot von

Pelzfarmen durch den Bundestag befürworten [1].



Nerze lieben es, zu schwimmen, und leben meist in der Nähe von

Gewässern. Sie können mit nur einem Atemzug 15 Meter tief tauchen. In

freier Wildbahn verteidigen die Wildtiere ihr Revier sehr intensiv

und sind absolute Einzelgänger, während sie auf Deutschlands

Pelzfarmen zu Zehntausenden in winzige Drahtkäfige gesperrt werden.



[1] http://www.peta.de/aktuelle-gfk-umfrage-ueberwaeltigende-mehrh

eit-der-deutschen-fuer.



Weitere Informationen:

www.PETA.de/Kathrin-Menzinger

www.Pelz.PETA.de

www.PETA.de/Pelzfarmverbot







