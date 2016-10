Weniger als der Hälfte ist die eigene Arbeit wirklich wichtig (FOTO)

(ots) -

Junge Menschen betrachten ihre Tätigkeit pragmatisch und das

Bildungssystem kritisch / Europaweite Jugendstudie "Generation What?"

von u. a. BR, ZDF und dem SWR



Die große Mehrheit der jungen Deutschen arbeitet in erster Linie,

um Geld zu verdienen und nicht, um sich selbst zu verwirklichen. Mit

den eigenen Tätigkeitsfeldern sind die Deutschen zwischen 18 und 34

Jahren dennoch überwiegend zufrieden, mit der Bezahlung hingegen

nicht. Auffallend schlecht benotet wird das Bildungssystem, welches

als praxisfremd und ungerecht angesehen wird. Dies sind Ergebnisse

aus der europaweiten Studie "Generation What?" zur Lebenswelt junger

Menschen, an der sich bisher mehr als 920.000 Menschen aus 35 Ländern

beteiligt haben. Die Studie läuft noch bis November, in einem

Zwischenschritt hat das Sinus-Institut anhand einer repräsentativen

Stichprobe die deutschen Ergebnisse für den Themenkomplex "Arbeit &

Bildung" bereits analysiert.



Für viele Deutsche ist Arbeit nicht wirklich wichtig Ein

interessantes Bild zeigt sich bei der Frage zum Stellenwert der

Arbeit für das eigene Leben: Weniger als die Hälfte der berufstätigen

Befragten, nämlich 43 Prozent, empfinden ihre Arbeit momentan als

wirklich wichtig oder sogar sehr wichtig. 16 Prozent dagegen sagen,

dass ihnen ihre Arbeit nicht oder sogar überhaupt nicht wichtig ist.

Die restlichen 41 Prozent bewegen sich zwischen diesen Polen.



Für lediglich 38 Prozent ist Arbeit eine Möglichkeit zur

Selbstverwirklichung Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang der

Blick auf die Motivation für die Arbeit: Lediglich 38 Prozent sehen

in ihrer Arbeit eine Möglichkeit zur Selbstverwirklichung, 60 Prozent

dagegen primär eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Eine Rolle spielt

in dieser Frage offenbar auch das Bildungsniveau: Von den Befragten

mit hoher Bildung nennt immerhin die Hälfte die Möglichkeit zur



Selbstverwirklichung als wichtige Motivation. Unter den weniger

Gebildeten ist dies nur bei 35 Prozent der Fall.



Zufriedenheit mit Bezahlung: Unterschied zwischen den

Bildungsniveaus Insgesamt 59 Prozent der Berufstätigen sind dabei im

Großen und Ganzen zufrieden mit ihrem Job. Zehn Prozent sind dagegen

überhaupt nicht zufrieden mit ihrem Job. Hinsichtlich der

Zufriedenheit mit der eigenen Bezahlung zeigt sich gleichfalls ein

Unterschied zwischen den Bildungsniveaus. Sind von den

Studienteilnehmern mit niedrigem oder mittlerem Schulabschluss nur 23

bzw. 21 Prozent mit ihrer Bezahlung einverstanden, fühlen sich bei

den Hochgebildeten immerhin 30 Prozent angemessen entlohnt.



Deutsche Staatsbürger auf Arbeitsmarkt bevorzugen? Interessant ist

außerdem die Antwort auf die Frage, ob in Zeiten hoher

Arbeitslosigkeit deutsche Staatsbürger auf dem Arbeitsmarkt bevorzugt

werden sollten. Ein solcher Vorschlag stößt bei einer breiten

Mehrheit von 69 Prozent auf Ablehnung, wobei es auch hier Differenzen

gibt: Von den Befragten mit formal niedrigem Bildungsniveau lehnen 64

Prozent eine Bevorzugung deutscher Staatsbürger ab, bei den formal

Hochgebildeten sind es 80 Prozent.



Schlechte Noten für das Bildungssystem



Keine sehr hohe Meinung hat die junge Generation vom

Bildungssystem in Deutschland. Dieses erhält fast durchwegs schlechte

Noten. Nur ein Prozent der Befragten glaubt, dass das Bildungssystem

sie gut auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. 26 Prozent stimmen dem im

Großen und Ganzen zu. 45 Prozent dagegen fühlen sich eher nicht für

das Arbeitsleben gerüstet, 26 Prozent sogar überhaupt nicht.

Auffällig dabei ist, dass insbesondere die jüngeren Studienteilnehmer

in ihrer Kritik deutlicher sind als die älteren.



Bildungssystem wenig gerecht? Zugleich meint eine große Mehrheit

von insgesamt 60 Prozent, dass es im Bildungssystem wenig gerecht

zugeht. Lediglich fünf Prozent glauben uneingeschränkt, dass das

Bildungssystem allen die gleichen Chancen bietet. 22 Prozent stimmen

dieser Aussage überhaupt nicht zu. Die jungen Deutschen sehen jedoch

nicht nur im Bildungssystem Gerechtigkeitsmängel. Immerhin 86 Prozent

der Teilnehmer kritisieren eine Zunahme der Ungleichheit in

Deutschland insgesamt.



Jetzt noch an Umfrage teilnehmen



Noch bis November können junge Menschen zwischen 18 und 34 Jahren

an der Umfrage teilnehmen: Sie umfasst 149 Fragen von Politik über

Religion bis hin zu Sexualität und Lebensglück. Das Ziel: Die 18- bis

34-jährigen Europäer sollen die Chance erhalten, selbst ein Bild

ihrer Generation zu zeichnen. Koordiniert wird "Generation What?" von

der Europäischen Rundfunkunion (EBU); in Deutschland begleitet der

Bayerische Rundfunk zusammen mit dem ZDF und dem SWR das Projekt.



Endergebnisse der Studie im November 2016 Auf der Webseite stehen

bereits differenzierte Befunde "in Echtzeit" nach Alter, Bildung und

Geschlecht in den Rubriken "So denkt Europa" beziehungsweise "So

denkt Deutschland". Per Mausklick lassen sie sich auf allen Webseiten

einbinden. Im November wird das Sinus-Institut in Kooperation mit den

Sendern und in Zusammenarbeit mit Soziologen aus ganz Europa anhand

einer repräsentativ gezogenen Stichprobe die Endergebnisse zum

Projekt "Generation What?" vorstellen.



Bitte beachten Sie auch das dieser Pressemeldung beiliegende PDF

mit detaillierten Einzelergebnissen und Grafiken.



Weitere Informationen und Fragebogen



www.generation-what.de Pressedossier: www.br.de/pressedossiers Bei

Fragen: generation-what(at)br.de Fotos unter: www.br-foto.de oder unter

www.ARD-foto.de; E-Mail: pressestelle.foto(at)br.de, Tel.: 089 5900

10580



Pressekontakte



Pressekontakt Bayerischer Rundfunk: Tina Petersen,

Tina.Petersen(at)BR.de, Tel.: 089 5900 10564



Pressekontakt SWR:



Svenja Trautmann, svenja.trautmann(at)SWR.de, Tel.: 07221 929 22285



Pressekontakt ZDF:



Thomas Hagedorn, hagedorn.t(at)zdf.de, Tel: 06131 7013802



Original-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

SWR - Südwestrundfunk 161018-bildungundarbeit-sinus.pdf 161018-foto-generatio

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.10.2016 - 11:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1413654

Anzahl Zeichen: 6649

Kontakt-Informationen:

Firma: SWR - Südwestrundfunk 161018-bildungundarbeit-sinus.pdf 161018-foto-generatio

Stadt: Baden-Baden





Diese Pressemitteilung wurde bisher 23 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung