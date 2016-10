5 % der Privathaushalte haben kein Mobiltelefon

(ots) - 5 % der privaten Haushalte in Deutschland

besaßen Anfang 2016 kein mobiles Telefon (zum Beispiel Handy oder

Smartphone). Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter

mitteilt, ist der Ausstattungsgrad mit Mobiltelefonen innerhalb von

zehn Jahren um 15 Prozentpunkte gestiegen - von gut 80 % der

Haushalte im Jahr 2006 auf 95 % der Haushalte Anfang 2016.



Am häufigsten mit Handys ausgestattet waren Haushalte mit Kindern:

Nahezu alle Haushalte von Alleinerziehenden und Paaren mit Kindern

besaßen mindestens ein mobiles Telefon. Bei den Einpersonenhaushalten

lag der Ausstattungsgrad mit Mobiltelefonen bei 91 %. Am wenigsten

verbreitet waren Mobiltelefone in Seniorenhaushalten mit

Haupteinkommenspersonen im Alter von mindestens 80 Jahren (77 %).



Weitere Ergebnisse zur Ausstattung der privaten Haushalte mit

Gebrauchsgütern finden sich im Internetangebot des Statistischen

Bundesamtes unter www.destatis.de > Zahlen & Fakten > Gesellschaft &

Staat > Einkommen, Konsum, Lebensbedingungen, Wohnen > Ausstattung

mit Gebrauchsgütern unter anderem in der aktuellen Fachserie 15,

Reihe 2 "Laufende Wirtschaftsrechnungen - Ausstattung privater

Haushalte mit ausgewählten Gebrauchsgütern 2016".



Die Zahl der Woche (inklusive PDF-Version) sowie weitere

Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des

Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuell

zu finden.



