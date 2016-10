Die Hörakustik-Branche setzt auf Meister / Hörsystem-Versorgung auf höchstem Niveau

(ots) - Das Ohr ist ein sensibles Organ und das Hörvermögen

ein komplexes Thema. Wer Menschen rund ums Hören kompetent beraten

und ihnen helfen will, muss gründlich und umfassend ausgebildet sein.

Hörakustiker in Deutschland leisten dies auf einem international

anerkannten, hohen Niveau.



Der Weg zum Hörakustiker führt in der Regel über eine dreijährige

Ausbildung im dualen System. Nach bestandener Gesellenprüfung stehen

den Gesellen alle Möglichkeiten offen: Weiterbildungen, zum Beispiel

zum Pädakustiker, der sich auf die Hörsystemversorgung bei Kindern

spezialisiert oder zum Tinnitus-Experten, sie können studieren, oder

sie besuchen die Meisterkurse an der Akademie für Hörakustik. Mit dem

Meisterbrief in der Tasche, der im europäischen Vergleich dem Diplom

gleichgesetzt ist, eröffnen sich beste Perspektiven. Mit ihm steht

beispielsweise der Selbstständigkeit nichts mehr im Wege.



Die Hörakustik ist ein gefahrengeneigter Gesundheitsberuf;

Hörakustiker arbeiten mit und direkt am Menschen. Fehlende Ausbildung

im Zusammenhang mit einer Hörsystemversorgung führt zu

gesundheitliche Folgen. Deswegen gilt im Hörakustikerhandwerk eine

"ständige Meisterpräsenz": In jedem Betrieb muss ein Meister

arbeiten, wenn individuelle Anpassungen durchgeführt werden.



"Durch die Meisterpräsenz lassen sich eine sehr gute

Versorgungsqualität und ein optimales Versorgungsergebnis

garantieren", sagt Marianne Frickel, Präsidentin der Bundesinnung der

Hörgeräteakustiker (biha) und selbst vom Fach. "Die Präsenzpflicht

des Meisters ist der beste Verbraucherschutz."



2015 haben die Hörakustiker bundesweit rund 1.170.000 Hörsysteme

angepasst. Nur Hörakustiker dürfen die vollständige Versorgung mit

digitalen Hörsystemen durchführen, ein sehr beratungsintensiver

Prozess. Gemeinsam mit dem Kunden wird das individuell passende



Hörsystem ausgewählt und exakt auf die Bedürfnisse und die

Hörsituationen genau dieses Menschen eingestellt. Nach der Anpassung

des Hörsystems begleitet der Hörakustiker die Kunden mit einem

umfassenden Serviceangebot meist über viele Jahre.



Ausgebildet werden die Hörakustiker an der Akademie für

Hörgeräte-Akustik und der bundesoffenen Landesberufsschule in Lübeck,

der weltweit größten Ausbildungs- und Fortbildungsstätte dieses

Gesundheitshandwerks. Mehr als 14.000 Gesellen und über 3.000 Meister

haben in den vergangenen 40 Jahren dort ihr Wissen erworben.



Die Akademie ist die einzige Bildungseinrichtung in Deutschland,

die das europaweit anerkannte Diplom/Zertifikat "Europa-Hörakustiker"

der A.E.A. verleiht. Sie präsentiert sich jedes Jahr auf dem

bundesweiten Branchentreff der EUHA; dieses Jahr findet die Fachmesse

vom 19. bis 21. Oktober in der Messe Hannover statt. Die Akademie ist

in Halle 6, an Stand C 18 vertreten.



Hintergrund zum Hörakustiker-Handwerk



In Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einer

indizierten Schwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zählt

zu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit 6.000

Hörakustiker-Betrieben und ca. 14.500 Hörakustikern versorgt das

Hörakustiker-Handwerk ca. 3,5 Millionen Menschen in Deutschland mit

qualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen. Mit einer

Ausbildungsquote von 20 Prozent gehören die Hörakustiker zu den

Top-Ausbildern in der deutschen Wirtschaft. 2015 setzte die Branche

geschätzt insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro um. Die Bundesinnung der

Hörgeräteakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen der

Hörakustiker in Deutschland.







Pressekontakt:

Bundesinnung der Hörgeräteakustiker (biha) KdöR

Dr. Juliane Schwoch

schwoch(at)biha.de

Wallstraße 5

55122 Mainz

www.biha.de

Telefon: 06131 965 60-28



Original-Content von: Bundesinnung der H?rger?teakustiker Kd?R, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Bundesinnung der Hörgeräteakustiker KdöR

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.10.2016 - 10:57

Sprache: Deutsch

News-ID 1413656

Anzahl Zeichen: 4269

Kontakt-Informationen:

Firma: Bundesinnung der Hörgeräteakustiker KdöR

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 18 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung