EuroBLECH2016: Zeit für Neues in der Oberflächenbearbeitung der Gerd Eisenblätter GmbH

Die diesjährige 24. Internationale Technologiemesse für Blechbearbeitung, die vom 25.-29. Oktober 2016 in Hannover stattfindet, steht bei Eisenblätter unter dem Zeichen - 4 kg Abtragleistung mit einer Scheibe in einem Work out. Eisenblätter läutet die wohl sportlichste Euroblech 2016 ein, die es je gab. Ein Work out jagt das andere. Hier drei Scheiben, die in einem Work out bis zu 4 kg Abtragleistung schaffen und dabei auch noch im Jahr bis zu 90.000 EUR Einsparung bringen können. Ja Sie lesen richtig. Und das pro Mann im Jahr. MAGNUM® Cool Top®, TRIMFIX® HellFire® oder TRIMFIX® BLACK MAMBA® werden Sie verbessert kennenlernen.

Dann erleben Sie das neue BRIGHTEX® Poliersystem, mit dem Sie Edelstahl in nur 2 Arbeitsschritten alles perfekt glänzend machen können.

Diese Work outs und noch mehr "Trainingseinheiten" wird Ihnen ein motiviertes Standteam aus Fachleuten gerne erklären. Ohne Hektik und Zeitdruck. Versprochen.

Überzeugen Sie sich selbst von unseren Innovationen und Produktverbesserungen. Natürlich haben wir auch die POLY-PTX®800 in der Trainingstasche dabei. Eisenblätter, der Erfinder der handgeführten Längsschleifmaschine legt wieder die Maßstäbe in der Branche fest. Als Multifunktionsschleifer ist der POLY-PTX® 800 Längsschleifer mit 1750 Watt Leistung, Drehzahlregelung, ergonomischen Industriedesign und einer ungeahnten Vielseitigkeit für Arbeitsbreiten bis maximal 150 mm der ideale Sparringspartner.



Ein überaus hohes Drehmoment garantiert Kraftreserven im Work out. Die hohe Wirtschaftlichkeit bei möglichen Einsätzen mit Edelstahl, Stahl, Buntmetall oder auch Holz ist praktisch mit "eingebaut".



"Genial einfach, einfach genial". Dieser Anspruch gilt auch hier. Die zahlreichen Vorteile des POLY-PTX®-Kraftpakets von Eisenblätter glänzt durch die hohe, stufenlos regelbare Drehzahl der Maschine. Eine hohe Elastizität der eingesetzten Werkzeuge und die Möglichkeit die Drehzahl genau auf diese abzustimmen, bringen das gewünschte Arbeitsergebnis und die beste Qualität. Andere Geräte mit weniger Abtragleistung werden hier an Ihre Grenzen stoßen.





Eine große Auswahl an Werkzeugen und Zubehör für die POLY-PTX®-Längsschleifmaschine!



Die Multifunktionalität des Längsschleifers ist einer der Gründe, die ihn zum Heroe bei Eisenblätter machen. Schleifen vom Groben bis zum Feinsten. Perfekter Spiegelglanz, Einebnen von Schweißnähten, Kratzer entfernen oder Polieren offener und geschlossener Rohrkonstruktionen, Wiederherstellen von Industrieschliff. Für all das steht ein riesiges Sortiment an Schleifwerkzeugen und Zubehör zur Verfügung.



Oder Sie nehmen an unserem Gewinnspiel teil. Einfach die Einladung mitbringen und in die Lostrommel werfen. Wir verlosen 10 Original JBL-portable Bluetooth-Lautsprecher mit einer Work out Dauer von bis zu 5 Stunden. Das lässt das nächste Work out noch angenehmer werden.



Sie sehen, bei Eisenblätter gibt's immer die bessere Idee.

Wir freuen uns auf Sie am Stand B08 in der Halle 15.



Gerd Eisenblätter und das sportliche Eisenblätter Team freuen sich auf Ihren Besuch.





Die Gerd Eisenblätter GmbH wurde am 30.5.1980 gegründet. Seit dieser Zeit werden innovative Lösungen für die Oberflächenbearbeitung in der globalen Metallindustrie hergestellt. Mit innovativen Entwicklungen hat die Gerd Eisenblätter GmbH in der Weiterentwicklung von Fächerschleifscheiben Branchenstandards gesetzt. Mit mehr als 80 Patenten kann das Unternehmen auf ein stetiges Wachstum blicken. Egal ob es um Oberflächenveredelung, Spiegelglanzverschleifen von Edelstahl oder Polieren und Schützen von Metallen geht, sind wir der richtige Ansprechpartner für die Industrie.



Datum: 18.10.2016 - 13:10

