Die digitale Transformation ist auf die Personaler angewiesen

- Bitkom Akademie lädt am 19. Oktober zum?Learning Lunch?auf der Zukunft Personal- Teilnehmer erhalten ein Freiticket für die Messe

(firmenpresse) - Die Bitkom Akademie veranstaltet auf der Zukunft Personal, Europas größter Fachmesse für Personalmanagement vom 18. bis 20. Oktober in Köln, am 19. Oktober einen "Learning Lunch" zur Rolle der HR-Abteilungen in der digitalen Transformation. "Die Personalabteilungen müssen eine digitale Führungsmannschaft und im Team die erforderlichen digitalen Kompetenzen aufbauen", sagt Anja Olsok, Geschäftsführerin der Bitkom Servicegesellschaft mbH. Wie den Personalern dieser Schritt in die digitale Zukunft gelingt, diskutieren Experten von Bitkom Consult mit Personalberatern und Wissenschaftlern im Rahmen eines Business-Lunchs.



Markus Pfannschmidt, Geschäftsführer, invention GmbH, stellt konkrete Lösungsansätze für das "next level recruiting" vor. Simone Martinetz und Alexander Schletz, wissenschaftliche Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, erläutern die Grundzüge einer dynamischen Personalentwicklung aus theoretischer Sicht. In der Praxis spielt der Datenschutz im Personalmanagement häufig noch eine untergeordnete Rolle. Welche Lösungen erlaubt oder verboten sind und wie sich ein modernes Personalmanagement datenschutzkonform gestalten lässt, zeigen die Berater von Bitkom Consult.



Titel der Veranstaltung: Learning Lunch (at) Zukunft Personal: HR in der digitalen Transformation

Datum, Uhrzeit: 19. Oktober 2016, 12-14 Uhr

Ort: Zukunft Personal, Messe Köln, International Networking Lounge, Halle 3.1, Stand K.18



Eine vorherige Anmeldung ist erwünscht unter: https://www.bitkom-akademie.de/learninglunch-auf-der-zukunft-personal (https://www.bitkom-akademie.de/learninglunch-auf-der-zukunft-personal)



Alle Teilnehmer erhalten ein kostenloses Ticket für die Zukunft Personal.



Die Bitkom Akademie ist während der gesamten Messe in Halle 2.2, Stand L.07 vertreten.





http://www.bitkom-akademie.de



Die Bitkom Servicegesellschaft mbH ist ein Unternehmen des Branchenverbandes der digitalen Wirtschaft Bitkom e.V. Ihr Angebot richtet sich sowohl an Mitgliedsunternehmen als auch an alle anderen Unternehmen der IT-Branche sowie der Anwenderbranchen. Die Bitkom Servicegesellschaft bietet verschiedene Serviceleistungen: Sie betreibt die Weiterbildungseinrichtung Bitkom Akademie, führt Kongresse sowie Gemeinschaftsstände auf der CeBIT durch, bietet Sonderkonditionen für Unternehmen und deren Mitarbeiter und betreibt mit dem WEEE-FULL-SERVICE eine insolvenzsichere Ausfallbürgschaft für die Hersteller und Importeure von Elektro- und Elektronikgeräten. Zudem beraten die Experten der Bitkom Servicegesellschaft in Fragen des Datenschutzes und des Vergaberechts.

Bitkom Servicegesellschaft mbH

Bitkom Servicegesellschaft mbH

Gregor Lütjens

Albrechtstr. 10

10117 Berlin

g.luetjens(at)bitkom-service.de

+49 30 27576-165

http://www.bitkom.org



Firma: Bitkom Servicegesellschaft mbH

Ansprechpartner: Michel Achenbach

Stadt: Berlin

Telefon: +49 30 27576-541





