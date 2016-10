Hallo Grünkohl / Das niedersächsische Oldenburg startet am 6. November 2016 feierlich in die Saison (FOTO)

Eine Kohltour mit Grünkohlessen gehört zur Stadt wie der Karneval

zu Köln. Seit 2010 ist Oldenburg die Kohltourhauptstadt und verbindet

Brauchtum mit dem heutigen Lifestyle. Am 6. November 2016 eröffnet

Oldenburg unter dem Motto "Hallo Grünkohl" die Saison im Rahmen eines

verkaufsoffenen Sonntags. Zentraler Veranstaltungsort ist das

Grünkohldorf mitten in der Innenstadt mit vielen verschiedenen

Anbietern, die einen Einblick in die Vielseitigkeit des Wintergemüses

geben.



Fans des norddeutschen Kultgemüses können Grünkohl sowohl

klassisch gekocht als auch in anderen Variationen, als Quiche oder

Pesto, bekommen. Erstmalig sind auch die Oldenburger

"Geschmacksträger" mit ihrem Grünkohl Burger dabei. Wochenlang

kämpften die Kandidaten in der Sat.1-Show "Karawane der Köche" mit

Tim Mälzer und Roland Trettl. Korrespondierend zum Grünkohlessen

präsentiert die Oldenburger Brauerei OL`s eine neue Biersorte - das

Oldenburger Grünkohlbier. Wer es dagegen außergewöhnlich mag, kann

die kleinste Grünkohlportion der Welt, versteckt in einer Praline,

probieren oder den aromatischen Grünkohl Tee - die Kombination von

Sencha, Grünkohl und Pfirsich ergibt ein einmaliges

Geschmackserlebnis.



Im Botanischen Garten der Universität Oldenburg wird an Grünkohl

geforscht, denn Grünkohl ist nicht gleich Grünkohl. Es gibt viele

verschiedene Sorten - die sich in der Blattform, in Inhaltsstoffen,

Geschmack und den Anbaubedingungen unterscheiden. Sehkraft förderndes

Lutein und krebshemmende Stoffe - es steckt jedenfalls viel Gutes in

den Blättern. Neuste Ergebnisse werden präsentiert.



Und da in Oldenburg die Kohltour zum Grünkohl gehört, gibt es

nicht nur jede Menge Beratung, sondern auch die passende Ausstattung

wie Pinnchen oder Kleidung.



Im Rahmenprogramm dürfen die Besucher einem Profikoch über die



Schulter schauen, der auf einer Showbühne verschiedene

Grünkohlgerichte zubereiten und erklären wird.







