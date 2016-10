GENIVI Alliance veröffentlicht bei internationaler Vollversammlung verbesserte Entwicklungsplattform

eine gemeinnützige Allianz mit Fokus auf der Entwicklung von offenem

fahrzeugintegriertem Infotainment (In-Vehicle Infotainment, IVI) und

einer Software-Plattform für die Transportindustrie - kündigte heute

die Veröffentlichung seiner verbesserten GENIVI-Entwicklungsplattform

(GENIVI Development Platform, GDP), die GDP 11 Release Candidate 3

(RC3), an. Ein Release Candidate ist eine Version der GDP, die für

eine breite Verwendung und Testverfahren verfügbar ist, um kurz vor

der vollständigen Veröffentlichung ihre Stabilität nachzuweisen.



Die neue GDP 11 RC3, die diese Woche bei der

GENIVI-Vollversammlung in Burlingame, Kalifornien, gezeigt wurde,

wird als grundlegendes Tool fungieren, das einem breiten

Entwicklerkreis ermöglichen wird, sich an der Entwicklung von

Open-Source-Software zu beteiligen, die einen innovativen und beinahe

gebrauchsfertigen Code produziert. Zusätzlich bietet diese einen

"Automobilkontext", um bei den Testverfahren, der

Prototypenentwicklung sowie der Verbesserung und der Bereitstellung

von IVI und Automobil-Software Hilfestellung zu bieten.



Die neue Plattform wird:



- die Benutzererfahrung durch eine GUI der Marke GENIVI sowie ein

konfigurierbares Anwendungsstartprogramm bereichern.

- eine verbesserte Software-Entwicklungsumgebung (einschließlich SDK)

umschließen.

- an Version 11 der GENIVI Baseline und an die Compliance-Vorgaben

der GENIVI-Plattform angepasst sein, die ebenfalls bei der

Veranstaltung angekündigt wurden.

- die Fahrzeugkonnektivität mit Remote Vehicle Interaction Core und

SOTA Client-Software erhöhen.



Auf der Vollversammlung, die unter dem Motto "Stärkung einer

vernetzten Automobilgemeinschaft" ("Empowering a Connected Car



Community") stattfindet, werden führende Branchenexperten

(https://www.genivi.org/genivi-15th-all-member-meeting) anwesend

sein, um folgende Themen zu besprechen: vernetzte Fahrzeuge im

Kontext intelligenter Städte, intelligente Infrastruktur und

intelligentes Transportwesen, Vernetzung von Fahrzeugen mit der Cloud

und das riesige Potenzial von Big Data sowie technologische

Startup-Unternehmen und die Innovation, durch die sie die

Automobilindustrie bereichern.



Die Veröffentlichung der GDP 11 RC3-Plattform ist nur die

aktuellste Initiative, die GENIVI im Verlauf der letzten Monate

angekündigt hat. Zuvor gab die Alliance Folgendes bekannt:



- Challenge Grant-Programm, das entworfen wurde, um die Lieferung

zielgerichteter Funktionen zu beschleunigen, sodass die

GENIVI-Entwicklungsplattform verbessert werden kann. Dieses

Programm steht Mitglieds- und Nichtmitglieds-Organisationen sowie

Privatpersonen offen, die Open-Source-Software entwickeln möchten,

um die GDP der Allianz zu verbessern.

- Neues Open-Source-Fahrzeugsimulator-Projekt mit umgehend

verfügbarem Entwickler- und Endnutzer-Code. Das Projekt bietet eine

ausbaubare Open-Source-Fahrsimulation, die Anwendern hilft, die

Benutzerschnittstelle eines IVI-Systems unter simulierten

Fahrbedingungen sicher zu entwickeln und zu testen.

- Kooperationsvereinbarung mit Techstars Mobility aus Detroit, um die

Beziehung zwischen Startup-Unternehmen mit Fokus auf zukünftiger

Mobilität sowie vernetzten Automobil-Lösungen und der

Automobilindustrie zu verbessern.



Informationen zu GENIVI Alliance



Die GENIVI Alliance (http://www.genivi.org/) ist eine

gemeinnützige Allianz, die sich auf die Entwicklung von offenem

fahrzeugintegriertem Infotainment (In-Vehicle Infotainment, IVI) und

einer Konnektivitätsplattform für die Transportindustrie

konzentriert. Die Allianz bietet ihren Mitgliedern eine weltweite

Networking-Community von über 140 Unternehmen, die

Interessenvertreter von vernetzten Fahrzeugen mit erstklassigen

Entwicklern in einer partnerschaftlichen Umgebung zusammenbringt, was

zu kostenfreier Open-Source-Middleware führt. GENIVI hat seinen

Hauptsitz in San Ramon, Kalifornien.



Medienkontakt - GENIVI Alliance:

Craig Miner

GENIVI Alliance

+1 248 840 8368

cminer(at)quell.com



Original-Content von: GENIVI Alliance, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

GENIVI Alliance

Stadt:





