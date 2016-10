Die Finalisten der eathealthy Awards stehen fest

(ots) - Mit 77 Nominierungen gehen die eathealthy Awards

2016 ihrem Finale entgegen. Am 18.11.2016 zeichnet das Magazin

eathealthy in Stuttgart gesunde Lebensmittelprodukte in 21

Wettbewerbskategorien aus. Die Preisverleihung findet im Rahmen der

Messe "veggie & frei von" statt. Nominiert sind Lebensmittelprodukte

in den Kategorien Cerealien, Milch- & Milchersatzprodukte, Pasta,

Snacks, Öle & Fette, Süßes, Brot & Brötchen, Brotbelag & Aufstriche,

Dips, Saucen & Dressings, Suppen, Brühen & Fonds,

Erfrischungsgetränke, Säfte & Smoothies sowie Heißgetränke. Special

Awards gibt es unter anderem für glutenfreie Produkte, Superfood,

Produkte für Kantinen & Restaurants sowie vegane Produkte. Außerdem

wird die "innovative Food- & Beverage-Idee", das "Start-up" und die

"Verpackung" gekürt.



Die Publikumszeitschrift eathealthy aus dem DoldeMedien Verlag

veranstaltet den Branchenpreis für die Lebensmittelwirtschaft bereits

zum zweiten Mal. Die 13-köpfige Fachjury unter dem Vorsitz von

Herausgeberin Dagmar von Cramm vereint Praktiker aus den

einschlägigen Ernährungs- und Gesundheitsfachverbänden, Food-Autoren,

TV-Köche und Öko-Tester.



Alle Nominierungen zu den eathealthy Awards 2016:

http://awards.eathealthy.de/



Über eathealthy:



Das Magazin eathealthy ist der praktische trendige Food-Ratgeber -

für alle, die gesundes und leckeres Essen lieben. Die Leitidee:

bewusster einkaufen, unkompliziert kochen und gesünder essen. Die

Redaktion besteht ausschließlich aus Ernährungswissenschaftlern.

eathealthy erscheint im DoldeMedien Verlag. Das Stuttgarter

Unternehmen verlegt Special-Interest-Medien zu Themen rund um mobile

Freizeit und aktiven Lebensgenuss.







