Berthold Becker GmbH gründet Online-Start-Up

"Die Wahrheit liegt nicht selten nur vor der Baggerschaufel."



Markus Becker, GF der Berthold Becker Ingenieur- und Tiefbau GmbH, zeigt, was Digitalisierung in der Baubranche bedeuten kann.

Markus Becker, GF der Berthold Becker Büro für Ingenieur- und Tiefbau GmbH

(firmenpresse) - Das Fachportal localexpert24.de sichert fachspezifisches Infrastrukturwissen in Form von Foto- und Videodokumentationen und macht es unterschiedlichen Infrastrukturakteuren generationenübergreifend verfügbar.



Bad Neuenahr-Ahrweiler, den 18. Oktober 2016 - Aus seinem ständigen Bestreben heraus, zusammen mit seiner Infrastrukturmannschaft für zukunftsfähige Infrastruktur zu sorgen, hat Markus Becker das Fachportal lokalexpert24.de entwickelt.



"Die Wahrheit liegt nicht selten nur vor der Baggerschaufel", so Becker. "Es besteht oftmals Unwissenheit über die technischen Sachverhalte bei Tiefbaumaßnahmen. Es bedarf aber sehr viel örtlichen Wissens, um die unterirdischen Leitungen zu bauen, zu unterhalten und zu reparieren", führt Becker fort.



Grundsätzlich müssen sich alle an einer Tiefbaumaßnahme beteiligten Unternehmen über die Gegebenheiten vor Ort informieren, nicht selten sind jedoch Suchgräben oder Baugrunduntersuchungen notwendig, um einen besseren Gesamtüberblick der Hindernisse im Untergrund und der vorhandenen Leitungslagen zu erhalten.



Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte



"Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte. Mit localexpert24 tragen wir dazu bei, Eingriffskosten und Eingriffszeiten zu reduzieren, Schäden wie zerstörte Kabel zu vermeiden. Auch im Bereich der Gewährleistungsansprüche hilft eine Foto- und Videodokumentation, die man schnell und einfach wiederfinden kann, den Betroffenen enorm", so Becker.



Mit einer Smartphone-App wird das unterirdische Wissen gespeichert



Mithilfe einer Smartphone-App werden die Foto- und Videodokumentation aufgenommen und auf dem Fachportal gespeichert. Mitglieder des Fachportals (kommunale Betriebe, Versorgungsträger, Tiefbaufirmen und Ingenieurbüros) lassen mindestens einen Mitarbeiter eine fachgerechte, mehrstufige Ausbildung zum lokalen Experten durchlaufen, der sodann im Kompetenznetzwerk tätig ist.



"Das Ziel von localexpert24 ist natürlich nicht, dass wir alle noch eine weitere App auf unseren Smartphones haben. Mir ist der Netzwerkgedanke sehr wichtig, ich möchte den Austausch zwischen den Akteuren fördern", beschreibt Becker ein wesentliches Ziel des Fachportals.





"Infrastruktur-Wissen, das für einen Ort oft mühevoll und teuer erarbeitet wurde, wird mehrfach nutzbar und sichert langfristig den Blick in die einst offene Baugrube", schließt Becker. "Mitglieder haben die Möglichkeit, jahrelang hochgradig wertvolle Berufserfahrung ihrer Mitarbeiter über Generationen hinweg festzuhalten."









