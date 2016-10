Neue Junior-Designerin bei Lisa + Giorgio

Anna Yu unterstützt ab sofort das Kreativ-Team

(firmenpresse) - Die Wiener Agentur Lisa + Giorgio hat mit Anna Yu ein neues festes Mitglied in den Bereichen Grafik und Design. Die gebürtige Wienerin und Absolventin der NDU wird sich im Team von Art Director Dipl. Ing. Michael Fetz um die visuellen Auftritte von Kunden wie mömax, der Wirtschaftsagentur Wien, Leones Gelato und vielen mehr kümmern.



Nach einem 6-monatigen Praktikum in der Agentur stand fest, dass Anna das vielseitige Büro in der Dominikanerbastei nicht mehr so schnell verlassen soll. „Wir freuen uns mit Anna eine hoch-motivierte und richtig gute neue Designerin gewonnen zu haben“, so Micheal Fetz. „Anna hat als Praktikantin bei uns begonnen und wir konnten ein solches Talent einfach nicht gehen lassen.“





http://lisaundgiorgio.at



Lisa + Giorgio ist eine Agentur für Kommuniktation und Design in Wien. Das zehnköpfige Team unterstützt Organisationen und Unternehmen in Markenstrategie, Design, Print- und Online-Kommunikation. Der Fokus liegt in der Entwicklung innovativer Lösungen um Marken ganzheitlich zu stärken. www.lisaundgiorgio.at



Lisa + Giorgio OG

Mag. Lisa Leone

Dominikanerbastei 17

1010 Wien



T +43(0) 1 236 77 11

lisa(at)lisaundgiorgio.at





Kontakt-Informationen:

Firma: Lisa + Giorgio OG

Ansprechpartner: Süheyla Özcan

Stadt: Dominikanerbastei 17, 1010 Wien

Telefon: +43(0) 1 236 77 11



