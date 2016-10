Universal-Streuer für Sommerdünger und Winterstreu

Metzingen, 18. Oktober 2016 – Den Rasen mit Nährstoffen versorgen, die neuen Halme vor Unkraut schützen und im Winter die Wege rutschfest machen: Es gibt viele Aufgaben für einen Streuwagen. Damit nicht nur Salz und Splitt, sondern auch Rasendünger sauber ausgebracht werden kann, hat der Neuzugang aus dem Hause ECHO Motorgeräte gleich drei austauschbare Aufsätze: Für jedes Streugut den richtigen Aufsatz.

ECHO Motorgeräte

(firmenpresse) - Mieter und Hauseigentümer müssen im Winter ihrer Räum- und Streupflicht nachkommen. Der Zugang zum Haus und der ans Grundstück grenzende Gehweg muss rutschfest sein, sonst drohen bei einem Unfall hohe Geldstrafen. Umso wichtiger ist das richtige Ausbringen des Streuguts. Von Hand ist das aber gar nicht so einfach – am Ende ist das Streugut so ungleichmäßig verteilt, dass an einigen Stellen immer noch Rutsch- und damit Verletzungsgefahr besteht. Gut, wenn man dann auf einen Streuwagen wie den ERCO SP-370 zurückgreifen kann.



Das Multitalent aus dem Hause ECHO Motorgeräte ist das ganze Jahr über einsatzbereit: Die drei verschiedenen Aufsätze können Rasendünger, Splitt und Streugranulat ausbringen. Dabei lässt sich die Streumenge ganz bequem vom Handgriff aus immer genau so regulieren, wie man es gerade braucht. Mit vollen vier Metern Streubreite und siebzig Litern Behältervolumen ist man auch bei größeren Arealen schnell mit der Arbeit fertig. Und da der Behälter aus schlagfestem Kunststoff gefertigt ist, braucht man sich um seine Langlebigkeit keine Sorgen zu machen – selbst, wenn er im Freien gelagert wird.





Alle drei Aufsätze sind mit dem patentierten Flex-Select-Streusystem ausgestattet. Sechs oszillierende Rührfinger arbeiten sich mit schwenkenden Bewegungen durch das Streugut. Auf diese Weise ist ein Verstopfen nahezu unmöglich. Mit dem ERCO SP-370 bietet der Traditionshersteller aus Metzingen einen weiteren Universal-Steuer, der sommers wie winters startbereit ist.



Technische Daten



ERCO SP-370



12 kg Gewicht | patentiertes Streusystem | ziehen oder schieben | 3-in-1 System | 413,00 € UVP (inkl. MwSt.)





ECHO Motorgeräte



ECHO Motorgeräte vertreibt über mehr als 1.000 Fachhändler seit mehr als 30 Jahren qualitativ hochwertige und robuste Motorgeräte für die Rasen-, Garten-, Landschafts- und Arealpflege an

ambitionierte Gartenliebhaber und Profianwender. Besitzer großer Gärten und Grundstücke,

Hausmeister oder Hausmeisterdienste, Reinigungsdienstleister, Platzwarte, kleine Kommunen, Garten- und Landschaftsbauer, Land- und Forstwirte oder Handwerker – sie alle finden sich im

umfangreichen Produktprogramm von ECHO Motorgeräte wieder.



www.echo-motorgeraete.de

ECHO Motorgeräte Vertrieb Deutschland GmbH

Sandra Lohrmann

Telefon 0711/340174-16

sandra.lohrmann(at)mindrevolution.com

mindrevolution, Theodor-Heuss-Str. 23, 70174 Stuttgart

Sandra Lohrmann

Telefon 0711/340174-16

sandra.lohrmann(at)mindrevolution.com

mindrevolution, Theodor-Heuss-Str. 23, 70174 Stuttgart

