Fintech Rechnung48 ermöglicht auch Freiberuflern und Selbstständigen die Finanzierung über Factoring

Rechnung48 verschafft Freiberuflern einen schnellen Zugang zu Liquidität durch den Verkauf ihrer offenen Forderungen.

Fintech Rechnung48 ermöglicht auch Freiberuflern und Selbstständigen die Finanzierung über Factoring

(firmenpresse) - Aktuell sind mehr als vier Millionen Menschen in Deutschland selbstständig. Inzwischen handeln zwei Drittel der möglichen Gründer aus „unternehmerischem Antrieb“ statt aus Mangel an Alternativen. Dabei wagen die meisten den Schritt in die Selbstständigkeit im Handel oder in der Dienstleistungsbranche.



Jedoch nimmt seit 2012 die Zahl der Selbständigen laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ab.



Gründe dafür sind unter anderem die langen Zahlungsziele sowie die Angst vor der schlechten Zahlungsmoral der Auftraggeber. Denn die laufenden Lebenshaltungskosten müssen gedeckt werden. Auch ist es für Selbstständige oft schwer, eine Erweiterung der bestehenden Kreditlinien bei der Hausbank zu erreichen, um finanzielle Engpässe zu umgehen.



Eine Revolution auf dem Fintech Markt: Rechnung48



„Wir denken, Freiberufler sollten genauso sicher und schnell ihren Lohn erhalten wie Angestellte“, sagt Stefan Kempf, einer der beiden Geschäftsführer der Elbe Finanzgruppe. Geschäftspartner Matthias Bommer meint dazu: „Zudem glauben wir an den hohen Mehrwert von Freiberuflern für unsere Gesellschaft und wollen diese unterstützen. Wir wollen erfolgreiche Freiberufler durch zusätzliche Liquidität noch erfolgreicher machen.“



Aus diesem Grund haben die beiden Geschäftsführer das Fintech Produkt Rechnung48 entwickelt. Seit nun mittlerweile mehr als zwei Jahren profitieren Freiberufler und Selbstständige von der Finanzierungslösung Factoring, die sonst nur größeren Unternehmen vorbehalten war. Maßgeschneiderte Lösungen sowie eine schnelle, professionelle Abwicklung zeichnet Rechnung48 aus. Bei offenen Fragen können sich die Kunden jederzeit an einen kompetenten Ansprechpartner wenden.



Rechnung48: Heute arbeiten. Morgen Geld.



Der Ablauf ist denkbar einfach. Freiberufler und Selbstständige melden sich online auf www.rechnung48.de an und reichen die offenen Rechnungen gegenüber ihren Auftraggebern ein. Bereits am nächsten Werktag wird der volle Rechnungsbetrag abzüglich einer Servicegebühr von 3,97 % auf das angegebene Bankkonto ausgezahlt. In der Gebühr sind zusätzlich der Forderungsausfallschutz sowie das komplette Mahnwesen enthalten.





Mithilfe von Rechnung48 genießen Freiberufler und Selbstständige eine neue, finanzielle Freiheit. Durch mehr Liquidität zur richtigen Zeit können sie mehr Geschäft realisieren und sind nicht mehr auf die langen Zahlungsziele ihrer Auftraggeber angewiesen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.rechnung48.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Rechnung48



Als Service der Elbe Finanzgruppe GmbH unterstützt Rechnung48 Freiberufler sowie Selbstständige.



Die Elbe Finanzgruppe ist ein bankenunabhängiger Finanzdienstleister mit Fokus auf Freiberufler, Selbstständige sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Als anerkannter Finanzdienstleister bietet die Elbe Finanzgruppe innovative, aufeinander abgestimmte Finanzierungsmöglichkeiten für Factoring, Leasing, Finetrading sowie Inkasso aus einer Hand.



Die Zusammenarbeit mit unseren deutschlandweiten Kunden ist durch ein besonderes Vertrauensverhältnis gekennzeichnet. Sie haben durch die Kooperation einen leistungsstarken Partner an ihrer Seite, mit einer gesicherten Refinanzierung und einem erfahrenen Team. Eine gute Erreichbarkeit und kurze Entscheidungswege sind für uns selbstverständlich.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Elbe Finanzgruppe GmbH

Leseranfragen:

Rückfragen und weitere Informationen



Elbe Finanzgruppe GmbH

Frau Miriam Körner

Marketing

Karcherallee 19

01277 Dresden



Telefon: +49 (0) 351 320 398 10

Fax: +49 (0) 351 320 398 15

E-Mail: info(at)rechnung48.de

Internet: www.rechnung48.de

PresseKontakt / Agentur:

Rückfragen und weitere Informationen



Elbe Finanzgruppe GmbH

Frau Miriam Körner

Marketing

Karcherallee 19

01277 Dresden



Telefon: +49 (0) 351 320 398 10

Fax: +49 (0) 351 320 398 15

E-Mail: info(at)rechnung48.de

Internet: www.rechnung48.de

Datum: 18.10.2016 - 14:59

Sprache: Deutsch

News-ID 1413810

Anzahl Zeichen: 2666

Kontakt-Informationen:

Firma: Elbe Finanzgruppe GmbH

Ansprechpartner: Miriam Körner

Stadt: Dresden

Telefon: 035132039810



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 75 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung