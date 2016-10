Inspur lud zum Customer Day 2016 nach Stuttgart ein

(firmenpresse) - Cloud- und Big Data-Service Provider Inspur lud am 14. Oktober zu seinem Customer Day 2016 ins Steigenberger Hotel nach Stuttgart ein. Der erste strategische Kundenevent in Deutschland seit der Eröffnung des deutschen Inspur-Büros in Leinfelden-Echterdingen im September konzentrierte sich auf die Technologiebereiche IDC, Telekommunikation, HPC und Manufacturing. Inspur Overseas Vice President Jay Zhang begrüßte insgesamt 52 Kunden vor Ort. Im Rahmen der Veranstaltung stellte Inspur in Person von John Zhang, Country Manager Deutschland, u.a. die konkreten Pläne für den deutschen Markt vor.



Der Inspur Customer Day ist eine große weltweite Roadshow, organisiert von Inspur Overseas. Der Event wird jährlich in Ländern auf der ganzen Welt veranstaltet und fand nun erstmals in Deutschland statt, um Inspurs hiesige Brand Awareness sowie die Beziehungen zu den lokalen Partnern zu stärken. Inspur Overseas Vice President Jay Zhang präsentierte im Zuge seiner Willkommensrede die vielversprechende Roadmap der Inspur Group und hob dabei die Bedeutung des europäischen Marktes für Inspurs globale Strategie hervor.



Anschließend gab Inspurs Deutschland-Chef John Zhang gemeinsam mit Hans Bayer, Sales Executive, Einblicke in die bisherigen und geplanten Aktivitäten des Unternehmens auf dem deutschen Markt. Im Zuge dessen verdeutlichte er auch die neuen, positiven Entwicklungen von Inspur in Deutschland..



Als Gastredner präsentierte Herr Andreas Hube, Vice President and Head of China Liaison Office bei SAP Deutschland, die strategische Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen SAP und Inspur.



Darauf folgte eine Rede von Inspur HPC Business Development Manager Vangel Bojaxhi, der über aktuelle Kundenprojekte referierte. Inspur Senior Technical Engineer Shirley Wang stellte im Anschluss Inspurs Produkte und Technologien für die IDC-Industrie vor. Zu guter Letzt hatten die Gäste bei einer Diskussionsrunde die Möglichkeit, offene Fragen zu Produkten & Co. direkt mit den Inspur-Mitarbeitern zu klären.





Über Inspur

Als führender Cloud Computing- und Big Data-Service Provider bietet Inspur seinen Kunden IaaS-, PaaS- and SaaS-Komplettlösungen an. Zu Inspur gehören drei gelistete Unternehmen: Inspur Information, Inspur Software und Inspur International. Inspurs vier Geschäftsbereiche- Cloud Data Center, Cloud Services und Big Data, Software und Integration und Enterprise Software - liefern IT-Produkte und -Services in über 100 Länder. Mehr Informationen unter http://www.inspur.com.

Inspur Deutschland

