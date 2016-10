Kürbisse: Gesunde Herbstgenüsse einfach online bestellen

Der Kürbis ist der ideale Begleiter durch den Herbst. Endlich gibt es einen Onlineshop, der es ermöglicht eine Vielzahl verschiedener Kürbisse nach Hause liefern zu lassen.

(firmenpresse) - Das vielfältige Gemüse spielt in der spätsommerlichen Küche eine zentrale Rolle und als farbenfrohe Dekoration erfreut es sich ebenfalls großer Beliebtheit. Im Internet lässt sich die Vielzahl an Sorten auf www.gaertnerei-onlineshop.de entdecken und bequem von Zuhause aus bestellen.







Aus den Tropen in die ganze Welt



Der Kürbis stammt aus den feucht-heißen Regionen in Süd- und Mittelamerika. Die dort lebenden Indianerstämme kultivierten ihn bereits vor über 10.000 Jahren. Erst 1451 entdeckte Christoph Kolumbus die "Neue Welt" und verhalf dem Kürbis zu weltweitem Ruhm. Heute gedeiht das Gemüse auf dem gesamten amerikanischen Kontinent (z. B. Pumpkin Pie), in Europa (z. B. Riesenkürbis) und großen Teilen Asiens (z. B. Hokkaido Kürbis).







Gesund und lecker



Kürbisse enthalten reichlich Kalium, Zink und verschiedene Vitamine. Hier ist besonders die Gruppe der D-Vitamine hervorzuheben. In der dunklen Jahreszeit fehlt dem Organismus das Sonnenlicht, um ausreichend Vitamin D3 bilden zu können. Das runde Herbstgemüse darf gerne regelmäßig auf den Tisch.







Essen, basteln und staunen



Kinder lassen sich leicht für Kürbisse begeistern: Der weiße Ufo-Kürbis regt die Fantasie an und ein Riesenkürbis wiegt mehrere Kilos, sodass ihn die Kleinen nicht einmal alleine hochheben können. Auch die Halloween-Kürbisse mit ihren leuchtenden Gesichtern laden zum Basteln und Gestalten ein. Größere Kinder freuen sich über schaurige Geschichten in Gegenwart einer Kürbis-Fratze.







Eine Kürbissuppe ist bei Erwachsenen sehr beliebt; beim Nachwuchs kommt sie unter Umständen nicht so gut an. Vielleicht bieten bunte Kürbis-Pommes eine Alternative. Das Gemüse wird dafür in entsprechende Stifte geschnitten, gewürzt und im Backofen gegart. Zusammen mit selbstgemachten "echten" Pommes werden die Kürbisse zu einem echten Highlight auf dem Teller.









Was der Kürbis (noch) alles kann...



Insgesamt zählt das herbstliche Gemüse über 800 verschiedene Sorten. Sie unterscheiden sich in Größe, Form, Gewicht, Geschmack und Farbe - und ziehen so auch Erwachsene in ihren Bann. Der mexikanische Sweet Dumpling etwa erinnert geschmacklich an Esskastanien, die Gestreifte Birne findet ihren Platz in einer dekorativen Schale - vielleicht neben einem Flaschenkürbis?







Das Kürbiskernöl stammt von einem besonderen Vertreter der Kürbisfamilie, nämlich dem Steirischen Ölkürbis. Die Sorte entstand durch eine natürliche Mutation; ihre Kerne sind schalenlos. Diese Tatsache macht den Kürbis für die Produzenten des Kernöls besonders wertvoll.





Kürbiskerne dienen im Alltag als gesunde Knabberei. Sie sind kalorienarm und helfen vorbeugend gegen Prostata- und Blasenbeschwerden.









Noch ein Hinweis: Nicht alle Kürbisse sind essbar; einige enthalten den Bitterstoff Cucurbitan in großen Mengen. Cucurbitan führt zu Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen und Herzrasen. Kürbis mit bitterem Geschmack sollte daher auf keinen Fall verzehrt werden. Dies gilt übrigens ebenfalls für Gurken und Zucchini.







