Der Mittelstand und die Personalberatung in Hannover arbeiten zusammen

Hoffmann Melcher Partner

(firmenpresse) - In der Metropolregion Hannover ist seit einiger Zeit ein anhaltend positiver Trend am Arbeitsmarkt zu bemerken. Hierdurch bedingt gibt es zahlreiche Branchen, in denen es an gut ausgebildeten Fach- und Führungskräften mangelt. Das Gesundheitswesen ist eine solche oder auch die IT-Branche. Die Landeshauptstadt Niedersachsens beziehungsweise die dort ansässigen Unternehmen denken allerdings nicht daran, diesen Zustand klaglos hinzunehmen. Im Gegenteil: An allen Ecken und Enden wird emsige Tätigkeit entfaltet. Die Stadt, der Mittelstand und die vor Ort sitzenden Personalberater arbeiten Hand in Hand, um Hannover als Wohn- und Arbeitsort attraktiv zu machen. Eine Personalberatung in Hannover stellt sich auf der Seite hoffmannmelcher.de vor.



In Hannover wird die Wirtschaft gezielt gefördert



Ein wesentlicher Bestandteil der Wirtschaftsförderung in der Region Hannover ist die "Fachkräfteallianz Region Hannover". Zielsetzung dieser ist es, die regionale Basis an Fachkräften nachhaltig zu sichern und stark für die Zukunft zu machen. Dafür sollen vor allem junge Menschen in die Stadt kommen und auf Dauer dort bleiben. Das gleiche Ansinnen hat die Hannoveraner Personalberatung. Sie versteht sich vordergründig als Ansprechpartner für mittelständische Unternehmen, die auf der Suche nach hochqualifizierten Fach- und Führungskräften sind.



Rekrutierungspartner für Schlüsselpositionen



Henning Hoffmann und das Team von HMP sind Rekrutierungspartner für die Besetzung von Schlüsselpositionen. Die Berater stellen das Bindeglied zwischen Unternehmen und Kandidaten dar. Basierend auf ihrer langjährigen Erfahrung haben sie ein eigenes Fünf-Phasen-Rekrutierungsmodell entwickelt, um für jedes an sie herangetragene Stellenprojekt eine passgenaue, individuelle und dauerhafte Lösung zu finden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hoffmannmelcher.de/personalberatung-hannover.html



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Unterstützung bei der Suche nach hochqualifizierten Fach- und Führungskräften erhalten Mittelstandsunternehmen in der Region Hannover von der Personalberatung HOFFMANN MELCHER PARTNER. Die Gründer derselben sind seit mehr als 30 Jahren erfolgreich in der Personalbranche aktiv. In dieser Zeit konnten sie für verschiedenste Mandanten Kandidaten unterschiedlichster Bereiche und Führungsebenen erfolgreich rekrutieren.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Hoffmann Melcher Partner

Datum: 18.10.2016 - 15:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1413816

Anzahl Zeichen: 1861

Kontakt-Informationen:

Firma: Hoffmann Melcher Partner

Ansprechpartner: Herr T. Horn

Stadt: Hamburg

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 18.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 84 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung