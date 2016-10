Market Logic und Unilever gewinnen den Marketing Innovation of the Year Award 2016

Marketing Innovation of the Year 2016

(firmenpresse) - Berlin 18. Oktober 2016 - Der deutsche Marketing Intelligence & Innovation Award (MIIA) hat Market Logic Software und Unilever mit der Auszeichnung der „Marketing Innovation of the Year 2016“ für die Revolutionierung des Knowledge Managements bei Unilever geehrt. Erreicht wurde das mittels Market Logics bahnrechender Technologie, die Unilevers globale Insights Engine „PeopleWorld“ befeuert.



Unilever verfügt über unzählige Mengen an Daten aus primärer Marktforschung, sekundären Datenquellen sowie Daten aus Social Media. Das schiere Ausmaß an verfügbaren Informationen macht es praktisch unmöglich essentielle Erkenntnisse kurzfristig bereitzustellen. PeopleWorld, angetrieben durch Marlet Logic Technologie, befähigt Marketer und Research Analysten auf Konsumenten- und Marktforschungsdaten mit nur einem Klick zuzugreifen und Fragen direkt beantworten zu können.



Kay Iversen, CEO von Market Logic, sagte das PeopleWorlds Funktionalität direkt in das Herz der Mission des MIIA 2016 Awards getroffen hat – „take the blah out of the marketing“. „Eines der größten Enttäuschungen die unsere Kunden heutzutage erleben, ist der Versuch nach Erkenntnissen inmitten einer überwältigen Anzahl von Konsumenten-, Markt- und Social Media Daten zu jagen. PeopleWorld entfernt das „Blah“ mit seiner One Click Search und liefert Antworten – ohne auch nur ein einziges Dokument öffnen und lesen zu müssen!“



Für Chet Henderson, VP CMI Unilever, stellen Market Logics kognitive Fähigkeiten signifikante Verbesserungen zu der schon erprobten Plattform dar. „Dieses Jahr haben wir eine künstliche Intelligenz eingeführt, um der Maschine Unilevers Marketingsprache beizubringen und den Einsatzbereich für PeopleWorld von Marktforschung auf die sozialen Kanäle auszuweiten. Heute können Marketer PeopleWorld eine Frage über Kategorien oder Brands in ihrer natürlichen Sprache stellen und erhalten Antworten aus allen verfügbaren Datenquellen, mit einfachen Visualisierungen und Zusammenfassungen.“





Veranstaltet wurden die MIIA 2016 Awards durch die Quadriga Hochschule in Berlin. Die hochkarätige Jury war mit Führungskräften aus namhaften Unternehmen wie Lufthansa, Bertelsmann, Disney, KPMG, Telekom, Sky, Sixt, Pfizer, Adobe und Zalando besetzt, um nur einige wenige zu nennen. Die Marketing Intelligence & Innovation Awards zeichnen leistungsorientierte Marketingergebnisse unter Berücksichtigung von Innovation, technologischen Fortschritt, Effizienz und Interdisziplinarität aus.



Market Logic Software entwickelt und vertreibt Marketing Informationssysteme, die Markenunternehmen wie Unilever, Coca-Cola und Heineken dabei helfen Innovationen und Marketing Prozesse mit der richtigen Information zur richtigen Zeit zu unterstützen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.marketlogicsoftware.com.



Unilever’s PeopleWorld Plattform wurde ausführlich im Harvard Business Review (Ausgabe September 2016) beschrieben, lesen Sie hier mehr: https://hbr.org/2016/09/building-an-insights-engine



Market Logic Software AG

Kommentare zur Pressemitteilung