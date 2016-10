Verspannungen lösen mit dem Nackenmassagegerät

Sie sind von Verspannungen und Schmerzen im Nacken geplagt? Generelles Unwohlsein und Kopfschmerzen sind oft die Folge.

Den Nacken entspannen - nackenmassagegerät24.de zeigt wie es funktioniert

(firmenpresse) - Instinktiv versuchen wir die verspannte Stelle durch reiben und kneten zu lockern. Ein Nackenmassagegerät erledigt das für Sie. Der große Vorteil: Wird es richtig gemacht, ist es schnell und einfach zu Hause anzuwenden.



Woher die Verspannung kommt

Nach einem langen Arbeitstag vor dem Computer oder aufgrund einer schlechten Schlafposition können die Muskeln verhärtet sein.



Auch Stress kann ein Auslöser sein. Das Bindegewebe ist verklebt, die Durchblutung schlecht. Ein Nackenmassagegerät bringt schnell Linderung. Es hat verschiedene Druckpunkte, die auf die verspannten Stellen einwirken. Die verhärteten Muskeln werden gelockert und die Durchblutung angeregt. Die Schmerzen werden verringert, der Nacken entspannt sich.



Eine Massage kann aber noch viel mehr bewirken. Erkrankungen des Bewegungsapparates und Rheuma können positiv beeinflusst werden. Das gilt auch für die Psyche. Psychische Überlastungsreaktionen, wie beispielsweise durch Stress oder Burnout werden häufig durch Massagen positiv beeinflusst. Bei Thrombosen oder Fieber hingegen ist eine Massage nicht geeignet.



Worauf Sie bei einem Nackenmassagegerät achten sollten

Wie finden Sie das für Sie geeignete Nackenmassagegerät? Am besten ist ein u-förmiges Nackenmassagegerät.



Es kann im Sitzen und im Liegen verwendet werden. Einfach um den Nacken legen und fixieren. Einige Nackenmassagegeräte haben auch eine Wärme- und Rotlicht-Funktion.



Nehmen Sie am besten ein Gerät, wo diese Funktionen eigens zuschaltbar sind. So entscheiden Sie flexibel, was gerade für Sie angenehm ist.



Achten Sie darauf, dass die Intensität der Massage über einen Regler einstellbar ist. Wichtig ist auch, dass sich das Gerät gut reinigen lässt und schadstofffrei ist.



Die wohltuende Entspannung für zu Hause

Um dem Alltaggstress und damit auch der Verspannung entgegen zu wirken, braucht der Körper Hilfe. Und zwar bewusst.





Was Sie nicht tun sollten: Schnell das Nackenmassagegerät umhängen und dabei den Haushalt erledigen oder am Computer arbeiten. Nehmen Sie sich Zeit für die Massage.



Erleben Sie diese mit allen Sinnen und spüren Sie den Effekt. Gerne auch mit ätherischen Ölen oder vielleicht mit einer Tasse Tee in Ihrem Lieblingssessel. Und keine Angst. Mit einem Nackenmassagegerät können Sie fast nichts falsch machen.



Möchten Sie kein Massagegerät verwenden, stehen Ihnen gut ausgebildete Masseure oder Physiotherapeuten zur Verfügung. Wenn Sie starke Schmerzen haben oder Ihr Nacken lang anhaltend verspannt ist, dann suchen Sie bitte einen Orthopäden auf.



Wenn Sie immer wieder unter Nackenschmerzen leiden, lohnt sich ein Nackenmassagegerät. Besonders dann, wenn die Schmerzen nicht allzu stark sind und Sie sich gleichzeitig eine Auszeit vom Alltag nehmen möchten.



Auch wenn Sie sich zeitlich nicht festlegen wollen und lieber zu Hause entspannen als in einer Massagepraxis, ist das Massagegerät die richtige Wahl. Die Anwendung ist gesund, fördert die Durchblutung und löst verhärtetes Gewebe. Wie Ihr persönlicher Masseur, nur praktisch und zum Mitnehmen.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.xn--nackenmassagegert24-vwb.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Langes Sitzen, Stehen oder Arbeiten in unbequemen Positionen ist heutzutage nichts ungewöhnliches mehr. Häufig stellen sich dadurch jedoch Nackenschmerzen oder auch Rückenschmerzen ein. Ein Zeichen für akute Verspannungen in diesen Bereichen, die dauerhaft zum Problem werden können. Um Verspannungen im Nacken relativ schnell und bequem ganz allein lösen zu können und sich von lästigen Schmerzen zu befreien, kann ein Nackenmassagegerät eine hilfreiche Alternative sein.





Dies ist eine Pressemitteilung von

nackenmassagegerät24.de

Leseranfragen:

Krantorweg 13, 13503 Berlin

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 18.10.2016 - 15:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1413823

Anzahl Zeichen: 3422

Kontakt-Informationen:

Firma: nackenmassagegerät24.de

Ansprechpartner: J. Dreissel

Stadt: Berlin

Telefon: 030 68 40 59 05



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.