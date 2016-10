Silvester voller Romantik: Winterurlaub in Maria Alm

Wer an Weihnachten und Silvester denkt und dabei glitzernden Schnee und Winterromantik vor dem inneren Auge sieht, der sollte über die Feiertage ins österreichische Maria Alm reisen.

Der Thalerhof in Maria Alm - Winterurlaub im Salzburger Land

(firmenpresse) - Für viele Menschen sind Advent, Weihnachten und Silvester fest verknüpft mit kalten Nächten und klaren Wintertagen, an denen der Schnee glitzert und viel Zeit draußen verbracht werden kann. Doch wo findet man eine Winteridylle dieser Art noch? Wo man neben Skilaufen und Schneeschuhwandern einfach ganz entspannt durch die Winterlandschaft bummeln, gemütlich im örtlichen Gasthaus einen Glühwein trinken und danach noch zum Aufwärmen in die Sauna gehen kann?



Im österreichischen Maria Alm im Salzburger Land setzt man genau auf diese Komponenten. Der bezaubernde Ort befindet sich am Fuß der atemberaubenden Bergkulisse des Hochkönig Massivs und lockt mit verschiedensten Winterurlaub Angeboten. Winterurlaub in Maria Alm, das verspricht Schneevergnügen, Pistengaudi und Hotelangebote vom Feinsten. 150 schneesichere Pisten und Abfahrten erwarten die Skifahrer, 40 Kilometer Langlaufloipen werden für die Langläufer bestens präpariert. Auch Skitouren, Pferdeschlittenfahrten und romantisch Winterwanderungen erwarten den Gast - hier wird für jeden Geschmack etwas geboten.



Wer Silvester in Maria Alm feiern möchte, wird zum Beispiel mit den Angeboten des "Thalerhof" in Maria Alm genau das finden, was einen Winterurlaub in den Bergen ausmacht: speziell zu Silvester wird das "Silvester-Vorteilspaket am Silvesterabend" angeboten, das den Urlaub so richtig einzigartig macht. Zum Jahreswechsel findet die beliebte Silvester Gala mit Buffet und DJ im Haus statt, jeder Gast, der das Silvester-Paket bucht, wird mit einer Flasche Secco White und der hauseigenen Mitternachtsjause verwöhnt und selbstverständlich gibt es zur Feier des neuen Jahres auch ein Feuerwerk.



Einige Restplätze für den Silvesterurlaub in einzigartiger Atmosphäre sind noch zu haben und buchbar unter www.thalerhof.at Und wer den Jahreswechsel so feiert, kann nur in ein gutes Jahr starten!









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.thalerhof.at



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Ihr familienfreundliches Hotel in Maria Alm am Hochkönig verwöhnt Sie ganzjährig im Skiurlaub oder Wanderurlaub.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Naturhotel Thalerhof

Leseranfragen:

Hochkönigstraße 27, 5761 Maria Alm

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 18.10.2016 - 15:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1413824

Anzahl Zeichen: 2211

Kontakt-Informationen:

Firma: Naturhotel Thalerhof

Ansprechpartner: Stefanie Hörl

Stadt: Maria Alm

Telefon: +43/(0)6584/7447-0



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.