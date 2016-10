Bürokratiemonster "Staat"

(ots) - In seinem jüngsten Beitrag auf www.misesde.org

setzt sich Jörg Guido Hülsmann mit den Überlegungen des

amerikanischen Anthropologen David Graeber zum Thema Bürokratie

auseinander. Graeber stellt treffend fest, dass die westlichen

Gesellschaften vollständig durchbürokratisiert sind und liefert als

originelle Begründung hierfür die These, dass wachsende Bürokratien

eine notwendige Begleiterscheinung wachsender Märkte seien.



Unternehmen aber benötigen keinerlei Bürokratie, um ihrer

eigentlichen Aufgabe, nämlich Gewinn zu erwirtschaften, gerecht zu

werden. Alle Regeln oder Vorschriften, die sie intern erlassen,

dienen nur diesem Zweck. Ob die Regeln und Vorschriften dem Ziel der

Unternehmensführung zweckdienlich sind, lässt sich anhand der Gewinn-

und Verlustrechnung feststellen. Erfüllen sie ihren Zweck nur

unzureichend oder gar nicht, kann und wird man sie jederzeit wieder

ändern - "oberste" Regeln im Sinne einer Bürokratie benötigen

Unternehmen nicht.



In den staatlichen Amtsstuben hingegen liegen die Dinge anders.

Hier ist eine Wirtschaftlichkeitsrechnung nicht möglich. Daher

verlangt die Führung einer staatlichen Behörde die Anwendung

bürokratischer Methoden und damit oberste Regeln, von denen nicht nur

die Ziele genau bestimmt werden, sondern auch die Methoden und

Mittelaufwendungen zur Erreichung derselben. Dass in immer stärkerem

Maße nun auch Privatunternehmen bürokratische Strukturen aufbauen

(müssen), ist den ausufernden staatlichen Eingriffen und

Regulierungen geschuldet. Die Umsetzung und Einhaltung der

staatlichen Vorgaben machen es für die Unternehmen erforderlich,

ihrerseits bürokratische Strukturen aufzubauen. Tatsächlich also sind

wachsende Bürokratien eine Folge des um sich greifenden Etatismus und

des staatlichen Interventionismus. "Privateigentum und der Tausch

desselben sind hingegen ohne staatliche Eingriffe möglich - den



Beweis liefert jeder Kinderspielplatz", konstatiert Hülsmann.



"Ausufernde Bürokratie erdrückt die produktiven Kräfte jeder

Volkswirtschaft. Sie schadet so der Gesellschaft insgesamt:

Produktivität und damit Wohlstand gehen zurück, die Freiheit nimmt

ab", stellt Andreas Marquart, Vorstand des Ludwig von Mises Instituts

Deutschland, fest. "Dem Staat selbst wird der Abbau der Bürokratie

kaum gelingen. Bestes Beispiel hierfür ist Brüssel, wenn dort

ernsthaft darüber nachgedacht wird, den Bürokratieabbau mittels einer

zusätzlichen Behörde zu bewerkstelligen. Entbürokratisierung gelingt

hingegen spielend, wenn dem Staat die zur Finanzierung seiner

Bürokratie nötigen Mittel entzogen werden. Ein weiteres Argument für

die radikale Umgestaltung des Geldsystems."



Bürokratiemonster "Staat" http://www.misesde.org/?p=14002







Pressekontakt:

Wordstatt GmbH

Dagmar Metzger

Tel: +49 89 3577579-0

Email: info(at)wordstatt.de



Original-Content von: Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.10.2016 - 14:54

Sprache: Deutsch

News-ID 1413833

Anzahl Zeichen: 3293

Kontakt-Informationen:

Firma: Ludwig von Mises Institut Deutschland e. V.

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 47 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung