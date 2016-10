Wintereinbruch in Bayreuth / Am Donnerstag 20. Oktober um 10:30 Uhr beginnen die (heißen) Winterfestspiele in der Wagnerstadt

(ots) - Wintereinbruch in Bayreuth! Nein, es ist noch

kein Schnee gefallen, aber während die letzten Sonnenanbeter noch

ihre Liegestühle zusammenklappen, heißt es in der Festspielstadt

bereits: Hoch die Tassen, die Glühweinsaison hat begonnen! Am

Donnerstag um halb 11 öffnet das Bayreuther Winterdorf - ein uriges

Hüttendorf auf 450 qm im Herzen der Stadt - seine Pforten. Der

kultige In-Treff ist seit 2004 weit über die Grenzen der Region

hinaus bekannt und im wahrsten Sinne des Wortes die erste Adresse,

wenn es um Glühwein oder Punsch geht. Denn hier gibt es bereits jetzt

im Oktober mehr als 16 verschiedene Sorten - wohl mehr als sonst

irgendwo anders! Ein wahrer Publikumsmagnet, der sich mit rund

120.000 Besuchern in der Saison durchaus mit den Bayreuther

Festspielen messen kann. Bereits am Eröffnungstag strömten in den

vergangenen Jahren mehr als 3.000 Besucher ins Winterdorf - und das

bei jedem Wetter.



"Bei uns können die Besucher nahtlos von Sommer auf Winter

wechseln", so Winterdorf-Wirt Dieter Reil. Und wie es sich für einen

guten Start in die kalte Jahreszeit gehört, hat eine Jury eigens eine

fränkische Glühweinkönigin gekürt, die die Vorzüge der vielen

Spezialitäten natürlich alle kennt und bestens präsentieren kann.

Ihre Hoheit Aylin I. ist mit dem Heißgetränk in all seinen

Variationen bestens vertraut. Alles, was das Herz begehrt, ist hier

zu haben: Von der handgemachten "Zimdzigge", die speziell für das

Winterdorf komponiert wurde, über weißen Albrecht Dürer Glühwein,

eine spektakuläre Feuerzangenbowle bis hin zu Exoten, wie

beispielsweise heißem Caipi oder Glühbier. Da wundert es nicht, dass

"Dorfwirt" Dieter Reil einer der größten Glühwein- und Punschabnehmer

in ganz Deutschland ist!







Pressekontakt:

Bayreuther Winterdorf

Am Ehrenhof / Altes Schloss

Maximilianstr. 12-14



95444 Bayreuth



Dieter Reil

E-Mail: mail(at)bayreuther-winterdorf.de



Original-Content von: Bayreuther Winterdorf, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Bayreuther Winterdorf

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.10.2016 - 14:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1413835

Anzahl Zeichen: 2243

Kontakt-Informationen:

Firma: Bayreuther Winterdorf

Stadt: Bayreuth





Diese Pressemitteilung wurde bisher 44 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung