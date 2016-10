Das Erste / Schlager boomt! - Und Florian Silbereisen feiert diese neue Lust auf Schlager mit einer großen Eurovisionsshow im Ersten

(ots) - "SCHLAGERBOOOM - DAS INTERNATIONALE SCHLAGERFEST"

- am Samstag, 22. Oktober 2016, um 20:15 Uhr



Der Schlager boomt! Die Anzahl der Schlagerproduktionen in den von

GfK Entertainment wöchentlich ermittelten Offiziellen Deutschen

Album-Charts hat sich innerhalb der letzten drei Jahre nahezu

verdoppelt. Allein 2015 waren 60 Schlager-Alben in den Top 100

platziert.



Florian Silbereisen feiert diese neue "Lust auf Schlager" mit dem

größten Schlagerfest, das er jemals gefeiert hat: SCHLAGERBOOOM - DAS

INTERNATIONALE SCHLAGERFEST! Der Showmaster lädt ein zur ganz großen

Party in der Dortmunder Westfalenhalle - mit Stars wie Helene

Fischer, Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Al Bano und Romina Power,

Patricia Kaas, Mickie Krause, Prince Damien, Maite Kelly, Jürgen

Drews, Oonagh, Santiano, Howard Carpendale, Vanessa Mai, Alvaro

Soler, Umberto Tozzi, KLUBBB3, Ross Antony und vielen anderen.



Außerdem startet Helmut Lotti sein langersehntes Comeback. Und

Karel Gott wird beim SCHLAGERBOOOM endlich wieder auf der Bühne

stehen!



Für die TV-Schlagershow des Jahres wurde ein ganz neues

Centerstage-Bühnensystem entwickelt. Bis zu 10.000 Fans können in der

Dortmunder Westfalenhalle rund um die Bühne mitsingen und mitfeiern.



SCHLAGERBOOOM - DAS INTERNATIONALE SCHLAGERFEST Florian

Silbereisen präsentiert die TV-Schlagershow des Jahres



am Samstag, 22. Oktober 2016, 20:15 Uhr im Ersten und im ORF



Eine Gemeinschaftsproduktion der ARD und des ORF in Zusammenarbeit

mit Jürgens TV.



Weitere Infos zur Show folgen regelmäßig auf www.feste.tv







Kommentare zur Pressemitteilung