Was für eine Saison?. HOTROD CITYTOUR® zieht positives Fazit

Fahrspaß kennt keine Grenzen. Die Hot Rods der Marke WENCKSTERN© sind beliebter als je zuvor. Auch im Ausland.

Hotrod Citytour

(firmenpresse) - Der ADAC Tourismuspreisträger aus Hamburg von 2014 konnte bei vielen seiner Lizenzstationen ein deutliches Umsatzplus vermerken. Stand der Sommer im Juni wetterbedingt noch unter schwierigen Vorzeichen, hat die zweite Sommerhälfte den HOTROD CITYTOUR®-Stationen einen riesigen Zulauf beschert. "Mittlerweile kommen viele Interessenten aus Ländern wie England, Belgien, Schweiz, Holland oder Dänemark gezielt zu unseren Stationen, um sich dem unvergleichlichen Flair hinzugeben. Das stimmt uns sehr zufrieden", meint Maik Wenckstern, der Erfinder der MINI HOTROD©.

In dieser Saison kam, neben der Vermietungsstation Ostfriesland und Aachen, kurzfristig noch eine weitere Station in Münster hinzu, die zu Jahresmitte ihren Betrieb in der Tatort-Stadt aufnahm.



Auch Prominente erfreuen sich am Fahrspaß: der maskierte Rapper Cro drehte jüngst ein paar Runden in Essen und Entertainer Peter Maffay hat sogar einen modifizierten Flitzer in seine neueste Tabaluga-Produktion eingebaut, die gegenwärtig bis Dezember in vielen deutschen Städten läuft.

Auch in den Medien wird das Thema Hotrod eifrig gespielt. In der ADAC-Zeitung wurde, über eine ganze Seite, über die Tüftler aus Schleswig Holstein berichtet und im Fernsehen wurden die HotRods in verschiedenen Realityformaten eingesetzt. Zuletzt in der Außenwette bei "Schlag den Star" auf Pro7, zur besten Sendezeit!



Für die neue Saison werden noch weitere Lizenznehmer gesucht. Vor allem in Süddeutschland und dem Osten der Republik gibt es noch ein paar weiße Flecken auf der HOTROD CITYTOUR® Karte. Wer Benzin im Blut hat und den Weg in eine Selbständigkeit mit einem coolen und erprobtem Konzept sucht, melde sich bei info(at)wenckstern.com oder unter 040- 63 86 09 90.









http://www.wenckstern.com



Wenckstern GmbH

Oststraße 62, 22844 Norderstedt

Kontakt-Informationen:

Firma: Wenckstern GmbH

Ansprechpartner: Jan Rüchel

Stadt: Norderstedt

Telefon: 04063860990



