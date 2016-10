Drei Onlinekurse mit Zertifikat vom EOCCS ? Online Course Certification System

Das EFMD Global Network gratuliert der Hult International Business School (einschl. Ashridge), der IE Business School und der Open University Business School, deren Kurse unlängst vom EOCCS zertifiziert wurden.



?Wir sind stolz darauf, dass wir das EOCCS-Zertifikat für unsere MOOCs in Marketing erhalten haben, vor allen Dingen, weil ?Marketing Mix Implementation? die erste MOOC-Fachrichtung ist, die dieses Zertifikat erhalten hat?, erklärte Martin Rodriguez, Director von IE Publishing. ?Online-Unterricht ist ein maßgeblicher Aspekt von IE und insofern ist die Teilname an der Zertifizierung nicht nur eine Ehre, sondern auch ein Katalysator, um auch weiterhin zur Zukunft der Ausbildung über das Internet beizutragen.?



Johan Roos, Chief Academic Officer bei der Hult International Business School (einschl. Ashridge), merkte an: ?In der Welt des Onlineunterrichts herrscht ein heftiger Konkurrenzdruck, und das EOCCS bietet eine erstklassige Orientierung. Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Onlinekurse für den Master im Management dieses Zertifikat erhalten haben.?



?Die Open University Business School ist hocherfreut darüber, als eine der ersten das EOCCS-Zertifikat für einen Onlinekurs erhalten zu haben. Das EOCCS-Zertifikat nimmt für uns einen hohen Stellenwert ein ? zuallererst, weil es die hohen Qualitätsansprüche und den systematischen Ansatz, die wir bei der Ausbildung über das Internet anwenden, bestätigt. Außerdem ist es wichtig für uns, weil das EOCCS einen wichtigen Schritt dabei repräsentiert, die spezifischen Fähigkeiten stärker ins Bewusstsein zu rücken, die dazu nötig sind, hochwertige Online-Lernerfahrungen zu entwerfen, zu schaffen und zu unterstützen?, so Mark Fenton-OCreevy, Associate Dean of External Engagement und Professor of Organisational Behaviour an der Open University Business School. ?Wir gehen davon aus, dass das EOCCS einen wichtigen Beitrag dazu liefern kann, das Engagment für Onlineunterricht zu steigern und Qualitätsstreben und -einhaltung für Anbieter von Lerninhalten zu verbessern.? Der Kurs ?Leadership and Management in Cross Cultural Contexts? an der Open University Business School wurde vom EOCCS zertifiziert.





David Asch, Quality Services Director bei EFMD, erklärte: ?Wir sind sehr zufrieden, dass drei Onlinekurse von großen Wirtschaftshochschulen (die Open University Business School, Hult und IE) erfolgreich das bahnbrechende EOCCS ? Online Course Certification System absolviert haben. Das EOCCS wurde als anspruchsvolles und qualitätsorientiertes internationales Zertifikationssystem entwickelt, das fest in der allgemeinen Philosophie der EFMD-Akkreditierungen verankert ist: Internationalisierung, praktische Relevanz und Qualitätssteigerung. Die Pilotphase ist jetzt abgeschlossen, und nachdem bereits zehn Kurse zertifiziert wurden, hat sich das System als großer Erfolg erwiesen.?



?Unsere herzlichsten Glückwünsche an die drei Schulen für die immense Arbeit und Mühe, die sie in die Entwicklung ihrer Onlinekurse und die Abwicklung des Zertifizierungsprozesses gesteckt haben.? Das EOCCS liefert Onlinekursen im Rahmen von Universitäten, Wirtschaftshochschulen, Bildungsorganisationen von Unternehmen und staatlichen Agenturen einen hochwertigen internationalen Qualitätsmaßstab in der Welt des Onlineunterrichts und stärkt damit nicht nur deren Marktposition, sondern bietet auch kritische Selbstreflexion und eine Begutachtung durch Gleichrangige?, merkte Anne Swanberg an, EOCCS Project Director.



Das System steht allen Institutionen offen, die Onlinekurse im Bereich Wirtschaft und/oder Management anbieten ? ob als eigenständige Lehrangebote oder als Bestandteil eines Diploms oder Programms.



Für weitere Informationen oder für eine Teilnahme Ihres Online-Kurses besuchen Sie bitte die EOCCS-Website oder wenden Sie sich an eoccs(at)efmdglobal.org.



Über EFMD



Die EFMD ist ein führendes internationales Netzwerk von Business Schools und fortschrittlichen Unternehmen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, den Standard der Managementausbildung und -fortbildung global anzuheben. Nähere Informationen zur EFMD sind verfügbar unter efmd.org.



