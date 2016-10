Neugründung der Fuldaer Loftagentur

Stadtnahes Loft neben historischem Wasserturm bezogen / Holger Oskar Junge als zweiter Geschäftsführer neben Roger Altmeier an Bord

Geschäftsführer Loftagentur: Roger Altmeier (links) und Holger Oskar Junge

(firmenpresse) - Fulda, 18. Oktober 2016 - Die Fuldaer Loftagentur - seit 2013 unter der kreativen Leitung von Designer Roger Altmeier - hat einen größeren Loft bezogen. Die neuen Räume für frische Ideen befinden sich stadtnah im Industriegebäude zwischen Harley-Davidson und dem historischen Wasserturm in der Heidelsteinstraße 6 in Fulda.



Als zweiter Geschäftsführer an der Seite von Roger Altmeier steht seit September Holger Oskar Junge als kaufmännischer Leiter. Die Markenarchitekten der Loftagentur verfolgen die Mission, mit Marken zu begeistern. "Wir lieben Entwicklung, Design und das Resultat", unterstreicht Holger Oskar Junge als erfahrener Stratege und Branchenkenner.





http://www.loftagentur.de



Zum Unternehmen

Die Loftagentur steht für bewegende Markenarchitektur, wirkungsvolles Marketing und Marken, die berühren. Das Portfolio umfasst Strategie, Positionierung, Branding, Corporate Design, Kampagnen, Handelsmarketing, Printdesign, Webdesign, Fotografie, Redaktion und Public Relations.

Loftagentur

Loftagentur

Roger Altmeier

Heidelsteinstr. 6

36043 Fulda

hallo(at)loftagentur.de

0661 96090340

http://www.loftagentur.de



