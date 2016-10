Bloomberg und EXPO 2017 diskutierenüber Eröffnung einer regionalen Plattform auf der Messe

Bloomberg New Energy Finance eröffnet unter Umständen eine dritte

regionale Plattform auf der EXPO 2017 für Future Energy, die nächsten

Sommer in Kasachstan stattfindet.



"Wir erwägen die Eröffnung einer dritten "eurasischen" regionalen

Plattform von Bloomberg New Energy Finance bei der Expo 2017. Diese

würde die GUS-Staaten, Zentralasien und die benachbarten Staaten

abdecken", so Marat Omarov, Director of Content and Event

Organization bei der Landesgesellschaft Astana EXPO-2017.



Er betonte, dass dies "nützlich wäre, um die besten Experten und

Wissenschaftler zusammen zu bringen, die sich mit herkömmlichen und

erneuerbaren Energien beschäftigen, als auch die Elite aus Wirtschaft

und Politik, damit sie ihre Kräfte bündeln können, um zukünftige

Herausforderungen im Energiesektor zu meistern."



Auf dem jährlichen Future of Energy EMEA Gipfel, der kürzlich von

Bloomberg New Energy Finance in London abgehalten wurde, wurde die

Expo 2017 etwa 500 großen internationalen Organisationen und

Finanzinstituten vorgestellt.



Auf dem Gipfel trafen sich die Vertreter der Landesgesellschaft

Astana EXPO-2017 mit den Leitern der weltweit führenden Unternehmen,

darunter Facebook, McKinsey, Solar Ventures, Ericson, Cisco usw.



"Die Kooperation mit der EXPO 2017 stand auf der Tagesordnung. Wir

luden die Vertreter der internationalen Geschäftswelt dazu ein, an

der Veranstaltung, die nächsten Sommer in Astana stattfinden wird,

teilzunehmen oder dabei unsere Partner zu werden", erklärte Herr

Omarov.



Die Organisatoren der Messe trafen sich auch mit Jon Moore, dem

CEO von Bloomberg New Energy Finance. Die Parteien sprachen über die

internationale Förderung der EXPO 2017.



Informationen zur EXPO 2017



Die internationale Sonderausstellung EXPO 2017 zum Thema "Future



Energy" [Energie der Zukunft] ist eine Ausstellung und

Freizeitveranstaltung, die vom 10. Juni bis zum 10. September 2017 in

Astana stattfinden wird. Die Ausstellung läuft über 93 Tage und wird

eines der spektakulärsten Kulturereignisse des Jahres 2017 werden.

Bis jetzt haben 105 Länder und 17 internationale Organisationen ihre

Teilnahmeabsicht an der Astana EXPO-2017 in Astana bestätigt.

Insgesamt werden mehr als 5 Millionen Besucher erwartet.



Als Teil der Astana EXPO-2017 werden weltweite Strategiedokumente

aufgesetzt, um eine energieeffiziente Lebensweise und die breite

Nutzung erneuerbarer Energien zu fördern.



Landesgesellschaft Astana EXPO-2017



