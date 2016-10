Wenn das eigene "Bruderherz" zur Herausforderung wird: ZDF dreht neue "Katie Fforde"-Verfilmung für das "Herzkino" (FOTO)

Man wächst mit seinen Aufgaben - das denkt sich zumindest Lauren

(Anja Knauer), als sie ihren autistischen Bruder Anthony (Lucas

Reiber) bei sich aufnimmt. Doch es dauert nicht lange, bis sie diese

Entscheidung bereut. Für die "Katie Fforde"-Verfilmung mit dem

Arbeitstitel "Bruderherz" stehen Anja Knauer und Lucas Reiber seit

Donnerstag, 13. Oktober 2016, gemeinsam mit Bernd-Christian Althoff,

Peter Sattmann, Tara Marie Linke, Jan Liem und vielen anderen in

Boston und Neu-England vor der Kamera. Das Drehbuch zum

"Herzkino"-Melodram schrieb Arndt Stüwe, Regie führt Sebastian

Grobler.



Als der Vater von Lauren (Anja Knauer) stirbt, ändert sich ihr

Leben schlagartig: Ab sofort muss sie die Verantwortung für ihren

autistisch veranlagten Bruder Anthony (Lucas Reiber) übernehmen. Denn

das Heim, in dem er bisher betreut wurde, kann sich die Fotografin,

die sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält, nicht leisten. Lauren

hat also keine andere Wahl: Sie muss Anthony in ihrem kleinen

Apartment einquartieren. Das Zusammenleben stellt die Geschwister auf

eine harte Probe. Weil Anthony keine Minute allein gelassen werden

kann ohne Chaos anzurichten oder sich in Gefahr zu bringen, ist

Lauren schon bald überfordert. Sogar ihr großer Traum - den

Wettbewerb des renommierten Fotografen Jacob Abrahams (Peter

Sattmann) zu gewinnen - droht an der Extremsituation zu zerbrechen.

Doch als Anthony nach einem Streit einfach im Bostoner Straßengewirr

verschwindet, plagen sie plötzlich ganz andere Sorgen. Zum Glück

hilft ihr Café-Besitzer Stephen (Bernd-Christian Althoff) bei der

Suche nach ihrem Bruder.



Produziert wird "Katie Fforde: Bruderherz" im Auftrag des ZDF von

Network Movie Hamburg (Produzentinnen: Jutta Lieck-Klenke und Sabine

Jaspers). Verena von Heereman ist die verantwortliche Redakteurin im

ZDF. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 10. November 2016;



ein Sendetermin steht noch nicht fest.



