Die Homepage Demo-Wegweiser.de informiert mit News, Infos, Tipps, Fotos, Videos, Links und Lexikon rund um das Thema Demonstrationen / Demos!

(firmenpresse) - Eine Demonstration (abgeleitet von lateinisch demonstrare, zeigen, hinweisen, nachweisen, Kurzform: Demo) im politischen Sinne ist eine in der Öffentlichkeit stattfindende Versammlung mehrerer Personen zum Zwecke der Meinungsäußerung.



In Deutschland ist das Demonstrationsrecht ein wesentliches Grundrecht, das in Artikel 8 (Versammlungsfreiheit) des Grundgesetzes verankert ist.



Artikel 8 (und damit auch das Demonstrationsrecht) wird durch die Versammlungsgesetze der Länder und das Versammlungsgesetz des Bundes konkretisiert.



Das Demo-Portal Demo-Wegweiser.de bietet Demo News & Infos für alle, die sich über aktuelle Vorhaben / Ansichten etc. von und zu Demonstrationen, Mahnwachen, Kundgebungungen etc. informieren möchten.



Link zum Portal Demo-Wegweiser.de: http://www.demo-wegweiser.de



Organisatoren bzw. Autoren können auf dem Portal (nach kurzer Anmeldung und dann mit sofortiger Freischaltung) Ihre Terine, News / Infos / Mitteilungen veröffentlichen - so geben Sie Ihren (potentiellen) Interessenten die Möglichkeit, sich über Ihre Ansichten und Absichten aus erster Hand zu informieren:



Formen und Aktionen von Demonstrationen können recht vielfältig sein: Diese reichen von Menschenketten, Kundgebungen, Schweigemärschen, Mahnwachen bis zu Protestaktionen wie Sitzstreiks oder -blockaden, von Einzelaktionen bis zu Massendemonstrationen.



Demonstrationen finden meistens als Marsch oder Protestzug statt, oft auch nur oder verbunden mit einer stehenden Kundgebung.



Weitere Formen sind zum Beispiel Fahrraddemonstrationen wie die Tour de Natur oder mehrtägige Demonstrationen. Neue Formen des Protests sind die Online-Demonstration und sonstige internetprovozierte Massenaktivitäten wie "Das letzte Hemd für Kanzler Schröder" im Jahr 2002.



Link zu den Demo-News: http://www.demo-wegweiser.de/modules.php?name=Online-News





Anlässe und Themen der Demonstrationen sind vielfältig: Sie können als Kundgebungen gegen Regierungspolitik, gegen Tierversuche, für Frieden, Kritisierung der Globalisierung, für Umweltschutz, für eine bestimmte Einwanderungspolitik, für oder gegen Straßenneubauten, gegen Atommülltransporte, Gegendemonstrationen, für gewerkschaftliche Ziele, für mehr Hochschulmittel oder gegen Studiengebühren stattfinden.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Demo-Wegweiser.de, Demonstrationen, Demos, Mensch, News, Infos, Tipps, Fotos, Videos, Links, Lexikon, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



