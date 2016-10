CESA Immobilien vermarktet Neubau mit 3D PropTech

CESA Immobilien nutzt neueste 3D-Begehungen und setzt damit neuen Property-Technology-Standard in der Immobilienvermarktung

Eigentumswohnungen in Potsdam

(firmenpresse) - Die CESA Unternehmensgruppe startet online den offiziellen Verkauf aller verfügbaren Eigentumswohnungen des Potsdamer Projekts Helene-Lange-Palais (http://www.helene-lange-palais.com). Das Neubau-Projekt umfasst 21 barrierefreie Wohnungen und entsteht im Herzen der historischen Altstadt in Potsdam.



Das Helene-Lange-Palais ist das erste Projekt des Bauträgers, welches mit neuester 3D-Technologie der Visualisierungsagentur Begehungen.de ausgestattet ist und 3D-Rundgänge für alle Wohneinheiten bereitstellt. Der Nutzer wählt vorab an der virtuellen Außenfassade die gewünschte Wohnung aus und gelangt dadurch direkt zur interaktiven Besichtigungsmaske.



3D-Besichtigungsrundgang - State-of-the-art für Bauträger und Neubau-Profis



Mit dem Einsatz technisch modernster 3D-Begehungen geht die CESA Immobiliengruppe auf die Nachfrage vieler Immobiliensuchender ein, Wohnungen vor der Bauphase und Kauf digital und realitätsnah besichtigen zu können. Dazu erleichtert die Ansicht dem Suchenden die Entscheidung beim Wohnungskauf und beschleunigt zusätzlich den Kaufprozess. Auf internationalen Immobilienkongressen und -messen wird der technische Einsatz als derzeitiger PropTech-Standard im Immobilienmarketing viel diskutiert.



Das Helene-Lange-Palais ist die erste Projekt-Webseite für CESA, bei der diese neue Form der 3D-Begehung integriert wurde. Drei weitere Projekt-Webseiten mit virtuellen Rundgängen sind in Umsetzung. Die Firma SmartExpose treibt fotorealistische und animierte Visulalisierungen im standardisierten Einsatz für Neubau-Projekte, aber auch für Bestandsimmobilien, stark voran; ähnlich wie der Einsatz der Bildergalerie durch ImmobilienScout24, die sich als obligatorischer Teil für die Objektvermarktung etablierte.



Um das Helene-Lange-Palais zeitgemäß und innovativ zu vermarkten hat sich die CESA Unternehmensgruppe für den PropTech-Entwickler SmartExpose entschieden, welcher mit seiner ausgereiften Immobiliensoftware alle Prozesse im Verkauf einer Immobilie digital abbildet. Durch enge Zusammenarbeit von SmartExpose und begehungen.de werden die 3D-Besichtigungen ab sofort standardmäßig und zeitnah in alle SmartExpose-Webseiten und -Apps integriert.





Zur Projektwebseite: Helene-Lange-Palais (http://www.helene-lange-palais.com)



Der Bauträger und Projektentwickler CESA verfügt über jahrelange Branchenerfahrung und Fachkenntnis sowie über ein breites Netz an professionellen Partnern, das eine effiziente und zuverlässige Realisierung komplexer Bauvorhaben ermöglicht. Soziales Umfeld, Nachbarschaft und Nachhaltigkeit stehen für den Bauträger dabei im Fokus.





http://www.smartexpose.com



Über SmartExposé:



Der PropTech-Dienstleister SmartExpose bietet Softwarelösungen für die Digitalisierung der Immobilienbranche. Responsive Webseiten, Apps und CRM-Lösungen sind für den Immobilienmarkt spezialisiert und ermöglichen eine einfache und zeitgemäße Immobilienvermarktung auf allen Kanälen. Mit der All-in-One Immobiliensoftware werden Immobilienmakler, Bauträger

und Banken digital, unabhängig und effizient. Weitere Informationen finden Sie

unter http://www.smartexpose.com.



SmartExpose GmbH

Yvonne Becherer



F: +49 30 27877350

E: yvonne.becherer(at)smartexpose.com



Über CESA Immobilien:



Der Bauträger CESA ist als Unternehmensgruppe an ausgewählten Standorten tätig - Berlin und Potsdam stehen dabei im Fokus. Mitten im Herzen der Hauptstadt hat das Immobilienunternehmen seinen Sitz und den Schwerpunkt seiner Projekte.

Das CESA-Portfolio umfasst exklusive Eigentumswohnungen, Mietwohnungen, Gewerberäume, bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Altbau, Neubau und Umbau.

Als Unternehmen mit jahrelanger Branchenerfahrung und Fachkenntnis, verfügt der Bauträger CESA über ein breites Netz an professionellen Partnern. So können komplexe Bauvorhaben in Absprache mit Kunden und Partnern effizient und zuverlässig realisiert werden. Dabei steht das soziale Umfeld und die Nachbarschaft für uns stets im Fokus. Wir begleiten Sie von der Idee bis hin zur Schlüsselübergabe - und sogar darüber hinaus.

Dies ist eine Pressemitteilung von

SmartExposé

SmartExposé

Dagmar Faltis

Reichenberger Strasse 36

10999 Berlin

dagmar.faltis(at)smartexpose.com

03064434697

http://www.smartexpose.com



