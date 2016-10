Serienproduktion des neuen SKODA KODIAQ im Werk Kvasiny gestartet (FOTO)

(ots) -

- Umfassende Erweiterung und Modernisierung der Fertigungsanlagen

für die Produktionsaufnahme in Kvasiny

- Siebte Modellreihe erweitert SKODA Portfolio in stark wachsendem

Segment

- Michael Oeljeklaus: "Produktionsstart ist ein emotionaler Moment

für das ganze Unternehmen"



Startschuss für den SKODA KODIAQ: Im tschechischen Werk Kvasiny

hat heute die Serienfertigung des neuen großen SKODA SUV-Modells

begonnen.



"Wir freuen uns, dass es jetzt losgeht. Der Serienanlauf des SKODA

KODIAQ ist ein emotionaler Moment für das ganze Unternehmen und

insbesondere für die Kolleginnen und Kollegen in Kvasiny", sagt SKODA

Produktionsvorstand Michael Oeljeklaus. "In den letzten Monaten hat

sich die ganze Mannschaft intensiv auf den Produktionsstart unseres

neuen SUV-Modells vorbereitet", so Oeljeklaus weiter.



Mit dem SKODA KODIAQ stärkt die Marke ihre Position in dem

weltweit am schnellsten wachsenden Marktsegment. Das neueste SKODA

Modell fährt ab Februar 2017 mit allen Stärken der Marke vor: mit

einem charaktervollen Design und einem außergewöhnlichen Raumangebot,

mit praktischer Intelligenz und mit innovativen Technologien, die

sonst nur in höheren Fahrzeugklassen zu finden sind. In vielen

Märkten kann das neue SUV bereits bestellt werden.



Für die Produktion der neuesten Modelle des tschechischen

Automobilherstellers wurden die Fertigungsanlagen in Kvasiny

umfassend modernisiert und erweitert. Neben dem neu in Betrieb

genommenen Karosseriebau und dem Umbau der Montagelinie wurden auch

die Lackiererei sowie die Logistikflächen erweitert.



Kvasiny ist einer von drei SKODA Fertigungsstandorten in

Tschechien. Rund 5.900 Mitarbeiter sind aktuell dort beschäftigt.

Damit ist das Werk einer der größten industriellen Arbeitgeber der

Region Hradec Králové. Aktuell erlebt das Werk die größte



Modernisierung und Erweiterung seiner Geschichte. In den nächsten

Jahren wird die Fertigungskapazität des ostböhmischen Standorts auf

bis zu 280.000 Fahrzeuge jährlich steigen. In diesem Zusammenhang

wird SKODA rund 2.000 neue Fachkräfte einstellen und bis 2018 rund

7,2 Milliarden Tschechische Kronen in den Ausbau des Werks Kvasiny

investieren.



Neben dem SKODA KODIAQ laufen am Standort Kvasiny zurzeit die

SKODA Modelle SUPERB und YETI vom Band. 2015 wurden hier rund 142.000

SKODA Fahrzeuge produziert. Das Automobilwerk besteht seit 82 Jahren.







Pressekontakt:

Karel Müller

Neue Medien

Telefon: +49 6150 133 115

E-Mail: Karel.Mueller(at)skoda-auto.de



Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Skoda Auto Deutschland GmbH foto1.jpg foto2.jpg foto3.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.10.2016 - 16:56

Sprache: Deutsch

News-ID 1413919

Anzahl Zeichen: 2962

Kontakt-Informationen:

Firma: Skoda Auto Deutschland GmbH foto1.jpg foto2.jpg foto3.jpg

Stadt: Mladá Boleslav/Kvasiny





Diese Pressemitteilung wurde bisher 27 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung