NEUE GENERATION VERSCHÄUMBARER KUNSTSTOFFTYPEN VON SABIC VERKÜRZEN DIE ENTGASUNGSDAUER UM 50%

Das erste Produkt der brandneuen LDPE Schaumstoff-Güteklassen von SABIC soll die Produktionseffizienz von Schaumstoffherstellern steigern. Die neuen “schnell konvertierenden” LDPE Schaumstoff-Güteklassen von SABIC verkürzen dank schnellerer Entgasung des Treibmittels die Zeit, die Halbfabrikate zwischengelagert werden müssen. Somit können sie das Betriebskapital der Schaumstoffhersteller drastisch verringern. Darüber hinaus helfen diese neuen Schaumstoff-Güteklassen von SABIC bei der Schaffung von zusätzlichem Mehrwert, da sie die Produktionseffizienz durch höhere Materialausbeute steigern.

SABIC® LDPE 2102FC für dünne und dicke Schaumstoffplatten

(firmenpresse) - Schaumstoff & geringes Gewicht

Polymere Schaumstoffe kommen weitläufig in Bereichen wie Bauwesen und Konstruktion, Automobilbau, Verpackungen, Sport und Freizeit und vielen mehr zum Einsatz. Die Trends in diesen Branchen orientieren sich an Verbrauchern, die nach durchdachteren, besseren und nachhaltigeren Lösungen suchen und gleichzeitig ihre Gesamtkosten senken wollen. Schaumstoffe und leichtgewichtige Lösungen sind entscheidend, um auf diese Trends reagieren zu können: Sie ermöglichen eine effizientere Nutzung von Materialien und Energie und können dabei auch zur Optimierung der Produkteigenschaften beitragen.



Frank de Vries, Leiter des Global Foam Teams bei SABIC, sagt: „Wir setzen kontinuierlich neue Maßstäbe in der Technologie, um neue Lösungen zu finden. In unserem SABIC Foam Innovation Center haben wir diese neue Reihe von ‚schnell konvertierenden‛ Schaumstofflösungen entwickelt, die für weitere Verbesserungen bei der Produktionseffizienz der Hersteller sorgt.“



SABIC® LDPE 2102FC ist das erste einer Reihe verschiedener Produkte, welche die Entgasungsdauer um bis zu 50% verkürzen – und dadurch die Lagerhaltung reduzieren – sowie durch weniger Produktionsabfall und bessere Schaumstoffkonsistenz die Produktionseffizienz um bis zu 5% steigern.



Vom 19. bis 26. Oktober 2016 ist SABIC auf der K 2016 in Düsseldorf vertreten (Halle 6, Stand D42), um seine neuesten innovativen Polymer-Schaumstoffanwendungen vorzustellen.



Des Weiteren wird die neue Technologie im Oktober auf der Schaumstoffkonferenz „Poly-Foam“ in Shanghai, China, und im November auf der AMI-Konferenz „Polymer Foam 2016“ in Köln vorgestellt.



Nähere Informationen finden Sie unter www.sabic.com.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pressreleasefinder.com/SABIC/SABICPR275/de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

HINWEISE FÜR REDAKTEURE



• SABIC und mit ™ gekennzeichnete Marken sind Handelsmarken von SABIC oder von Tochter- oder Schwestergesellschaften von SABIC.

• SABIC ist eine eingetragene Marke von SABIC International Holding B.V.

• Bilder mit hoher Auflösung sind auf Anfrage erhältlich.

• SABIC ist in jedem Fall mit Großbuchstaben zu schreiben.





ÜBER SABIC



SABIC ist ein weltweit führendes diversifiziertes Chemieunternehmen mit Sitz in Riad, Saudi-Arabien. Wir produzieren im weltweiten Maßstab in Nord und Südamerika, Europa, im Nahen Osten sowie im asiatisch-pazifischen Raum und stellen die unterschiedlichsten Arten von Produkten her: Chemikalien, Kunststoffe, Agri-Nährstoffe, Metalle und Spezialitäten.



Wir unterstützen unsere Kunden beim Ausloten und Entwickeln von Möglichkeiten unter anderem in folgenden bedeutenden Endmärkten: Bauwesen, medizinische Geräte, Verpackung, Agri-Nährstoffe, Elektrik und Elektronik, Transportwesen und saubere Energie.



Im Jahr 2015 verzeichnete SABIC einen Nettogewinn in Höhe von 18,77 Milliarden SR (5 Milliarden USD) und einen Gesamtumsatzerlös von 148,09 Milliarden SR (39,49 Milliarden USD). Das Gesamtvermögen wurde Ende 2015 auf 328.22 Milliarden SR (87,53 Milliarden USD) beziffert.



SABIC beschäftigt mehr als 40 000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt und ist in mehr als 50 Ländern tätig. Wir fördern nicht nur Innovation und erfinderische Tätigkeit, was sich in den mehr als 10 960 von uns angemeldeten Patenten widerspiegelt, sondern verfügen auch über bedeutende Forschungsressourcen und Innovationszentren in fünf geografischen Schlüsselregionen – USA, Europa, Naher Osten, Südostasien und Nordostasien.



Die Regierung Saudi-Arabiens hält 70 Prozent der Aktien von SABIC. Die restlichen 30 Prozent werden öffentlich an der saudischen Börse gehandelt.



Wir bei SABIC verfügen nicht nur über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei Projekten, die von anderen für unmöglich gehalten wurden, sondern kennen unsere Kunden auch sehr genau. Als Partner leisten wir jedoch den größten Beitrag: Indem wir Lösungen für ihre Herausforderungen finden, helfen wir unseren Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele. Wir nennen das „Chemistry that Matters™“.

Dies ist eine Pressemitteilung von

SABIC

Datum: 18.10.2016 - 17:36

Sprache: Deutsch

News-ID 1413920

Anzahl Zeichen: 2370

Kontakt-Informationen:

Firma: SABIC

Ansprechpartner: Kevin Noels

Stadt: Kapellen

Telefon: 0032 3 31 30 311



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 12.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 26 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung