Erleben Sie die Farbenpracht des Internationalen Drachenfestivals auf Fuerteventura mit dem Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort

Internationales Drachenfestival in Corralejo, Fuerteventura (Bildquelle: Suite Hotel Atlantis Fuerte

(firmenpresse) - Fuerteventura/München, Oktober 2016: Fuerteventura ist bekannt für sein ganzjährig sonniges Klima, weiße Sandstrände und kristallklares Meerwasser und bietet perfekte Wetterbedingungen für das Internationale Drachenfestival, das jeden November in Playa del Burro, in den Dünen des Corralejo Naturparks stattfindet.



Dieses Jahr findet das Festival vom 10. bis 13. November statt. Es zieht Drachen-Liebhaber aus der ganzen Welt an und verspricht einen Anblick von etwa 700 Winddrachen, die den Himmel über Corralejo in eine bunte Farbenshow verwandeln. Das Festival ist offen für jeden, sowohl für Kinder und Erwachsene als auch für Amateure und professionelle Drachenflieger ist etwas geboten. Workshops, Wettkämpfe und ein breites Angebot an Aktivitäten für Zuschauer machen das Festival zu einem großartigen Erlebnis für die ganze Familie.



Nur eine kurze Fahrt vom Drachenfestival entfernt, befindet sich die ideale Unterkunft für die Besucher des Drachenfestivals, das All-Inclusive Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort 4* Superior (https://www.atlantisfuerteventuraresort.com/). Gestaltet wie ein gemütliches Städtchen mit niedrigen, weiß getünchten Häusern und umgeben von tropischen Gärten, bietet das Hotel 383 kürzlich renovierte und neu eingerichtete Suiten, sowie eine Bandbreite an Einrichtungen: Sieben Swimmingpools, ein Spa, drei Restaurants und Bars. Das All-Inclusive Resort ist ideal für die ganze Familie, denn es gibt drei Kids Clubs: Den "Atlantini Mini Club" für Kinder zwischen 4 und 6 Jahren, den "Kids Club" für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren mit einem Angebot von kreativen Workshops und Spielplätzen bis zu Swimmingpool- und Spielspaß, sowie die "Atlantis Teen Lounge" mit Minikino und Videospielen. Das Hotel bietet außerdem ein großes Angebot an Aktivitäten wie Tennis, Sporttauchen, Surfen und Kitesurfen, was es ideal macht für einen Familienurlaub. Für diejenigen, die Entspannung suchen, bietet die Anlage den Premium Club, einen exklusiven, abgetrennten "Adults Only"-Bereich für Gäste ab 16 Jahren. Er bietet exklusive, neu-renovierte Suiten, sowie einen eigenen Pool, eine Premium Club Lounge, sowie weiteren exklusiven Services wie privaten Solarien in einem Chilloutbereich mit balinesischen Tagesbetten für eine ruhige, entspannende Atmosphäre.





Weitere Informationen unter https://www.atlantisfuerteventuraresort.com/de/, Preise ab 200EUR/Übernachtung für zwei Personen in einer Junior Suite, mit All-Inclusive-Verpflegung, inkl. Steuern.



Das Internationale Drachenfestival ist für Besucher kostenlos. Weitere Informationen über das Drachenfestival unter http://visitcorralejo.com/de.







