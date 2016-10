taz-Kommentar von Malte Kreutzfeldtüber die Nicht-Einigung zu Ceta

(ots) - Ceta ist beim EU-Handelsministerrat durchgefallen:

Das ist für die KritikerInnen des Freihandelsabkommens zwischen der

EU und Kanada eine gute Nachricht - auch wenn es damit nicht

endgültig vom Tisch ist, sondern am Ende vermutlich trotzdem kommt.

Doch durch ihre Weigerung, dem vorliegenden Abkommen zuzustimmen,

sorgen Belgien, Rumänien und Bulgarien dafür, dass noch einmal

nachgebessert werden muss.



Peinlich ist die vertagte Entscheidung hingegen für den deutschen

SPD-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Der hatte seine Partei zur

Ceta-Zustimmung genötigt - unter anderem mit der Drohung, es sei

unverantwortlich, wenn Deutschland als einziges Land gegen den

umstrittenen Vertrag stimme. Nun zeigt sich, dass man damit in guter

Gesellschaft gewesen wäre.



Zudem hatte der SPD-Chef seiner Partei versprochen, möglichst bis

zum Ministerrat diverse rechtsverbindliche Ergänzungen zu Ceta

durchzusetzen. Die Zusatzerklärung, auf die sich die EU-Kommission

und Kanada geeinigt haben, erfüllt die Forderungen der Genossen nach

Ansicht vieler ExpertInnen aber keineswegs. Weder beim

Investitionsschutz noch beim Vorsorgeprinzip bringt sie wirkliche

Verbesserungen. Trotzdem war Gabriel auf dieser Grundlage zur

Zustimmung bereit - in der vagen Hoffnung auf spätere Nachbesserungen

im parlamentarischen Verfahren.



Erst durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat sich

tatsächlich etwas verändert: Als das Gericht ein einseitiges

Ausstiegsrecht für Deutschland zur Bedingung für eine deutsche

Zustimmung zur vorläufigen Anwendung machte, war dies auf einmal

möglich.



Sowohl die Verfassungsrichter als auch die kleinen Nachbarn

Deutschlands zeigen, wie man das Abkommen wirklich verbessern kann:

Indem man erst zustimmt, wenn alle Forderungen erfüllt sind. Der

Blankoscheck, den die SPD ausgestellt hat, war hingegen ein



strategischer Fehler.







