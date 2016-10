Mittelbayerische Zeitung: Richter spielen / Das TV-Ereignis "Terror" zeigt:

Gut, dass Gerichte urteilen - und nicht der Bauch.

(ots) - Die Fernsehnation saß am Montagabend vor dem

Bildschirm und durfte Richter spielen. In Ferdinand von Schirachs

"Terror - Ihr Urteil" war der Zuschauer aufgerufen, über einen

Luftwaffenpiloten zu urteilen, der einen Airbus mit 164 Passagieren

an Bord abgeschossen hatte, um 70 000 Menschen in der Allianz Arena

zu retten. Das Ergebnis: 86,9 Prozent der Zuschauer entschieden für

Freispruch. Das Urteil ist erschreckend. Aus verschiedenen Gründen.

164 Passagiere gegen 70 000 Stadiongäste - die Abwägung liegt für die

große Mehrheit im TV-Publikum klar auf der Hand: Lieber wenige töten,

als viele sterben lassen. Die Kleinigkeit, dass Menschenleben nicht

nach Quantum, individueller Anschauung oder akutem innerem

Handlungsdruck zur Disposition stehen, schieben sie beiseite. Der

Umstand, dass ein Einzelner über das Recht auf Leben von anderen

entscheidet: Geschenkt. 164 gegen 70 000 - Mensch, das sieht doch

jeder, dass die Airbus-Passagiere hier zu opfern sind. Das

Bundesverfassungsgericht hat 2006 das Luftsicherheitsgesetz geändert.

Danach wäre der fiktive Flugzeug-Abschuss ein Verstoß gegen die

Menschenwürde. Die Karlsruher haben nach reiflicher Prüfung geurteilt

- an einer Grenze dessen, was juristisch überhaupt entscheidbar ist.

Die Zuschauer folgten offenbar dem "gesunden Menschenverstand". Sie

unterwerfen unser Grundrecht ihrem Bauchgefühl. So wie im Fall Jacob

von Metzeler, als ein Ermittler dem verdächtigen Entführer Folter

angedroht hatte: Mensch, das sieht doch jeder, dass hier alle Mittel

auszuschöpfen sind, um ein unschuldiges Kind zu retten. Der

Flugkapitän und der Frankfurter Kommissar: Mensch, das sieht doch

jeder, dass sie es gut gemeint haben. Die darf man doch nicht

bestrafen. Die sinnliche Gewissheit hat das Wort. Für den Philosophen

Hegel steht sie für das größte Maß an Dummheit. Die Philosophen

brüten über ansatzweise ähnliche Konstellationen. Das ist etwa der



Rettungsboot-Fall: Sechs Menschen, fünf Rettungswesten. Wer darf

überleben? Ein Kind, ein alter Mann, eine Schwangere, ein unheilbar

an Krebs erkrankte Frau? Die Frage bleibt unentscheidbar, am Ende

müsste gewürfelt werden. Die Richter-Rolle gefiel den Zuschauern

offensichtlich: 6,88 Millionen Menschen verfolgten das Gerichtsdrama

im Ersten, 6,31 Millionen sahen im Anschluss noch die Debatte bei

"hart aber fair". Für Marktanteile von mehr als 20 Prozent feierten

Programmdirektor und Produzenten die Sendung als "TV-Ereignis des

Jahres". Selten hat trockener juristischer Stoff so breit in die

Masse wirken dürfen. Die Sensibilisierung für Grundsatz-Fragen muss

man der TV-Produktion zu gute halten. Hinterfragen muss man die

realitätsferne Darstellung der Gerichtsverhandlung, auch wenn die

Beteiligten von der Crème der deutschen Schauspielerriege verkörpert

wurden. Und kritisieren muss man grobe juristische Unschärfen, die

jetzt in die Köpfe eines Millionenpublikums gepflanzt sind. Das

Verdienst des Gerichtsdramas ist die Debatte, die es auslöst.

"Terror" berührt einen Punkt, der sich zu einem Trend zu entwickeln

scheint. Es geht um den Sieg des Gefühls über das Gesetz, den Sieg

des Gerechtigkeitsempfindens über das Recht. Nicht das Gesetz,

sondern Empörung soll diktieren, welche Politiker öffentlich sprechen

dürfen. Nicht das Gesetz, sondern das mitfühlende Verständnis soll

bestimmen, wer für einen Rechtsbruch zu bestrafen ist. Eine

Gesellschaft, die diesem Trend folgt, kommt in Teufels Küche. Sie

gibt ihre Grundlagen auf. Die TV-Produktion lässt viele Fragen offen,

auch Fragen, die letztgültig nicht zu beantworten sind. Eine

Gewissheit schafft sie immerhin: Gut, dass Gerichte urteilen. Und

nicht der Bürger und sein Bauch.







