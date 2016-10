Frischer Wind zum Ausbildungs- und Studienbeginn: Kulturelle Vielfalt in allen A&O-Hotelbetrieben

(firmenpresse) - 18. Oktober 2016 - A&O HOTELS and HOSTELS begrüßt zum Semesterstart den Hotellerie-Nachwuchs - 16 neue Auszubildende und erstmals 20 duale Studenten im eigenen Studiengang mit der IUBH. Die nunmehr insgesamt 28 dualen Studenten sowie 74 Auszubildenden erweitern die Belegschaft der A&O Group auf insgesamt 44 Nationalitäten.



Oliver Winter, General Manager von A&O HOTELS and HOSTELS, erläutert:

"Das Team ist so abwechslungsreich wie nie. Dies ist ganz klar ein Erfolgsfaktor. Neue Mitarbeiter bringen immer frische Impulse und Ideen in ihre Arbeit ein. Unsere Mitarbeiter sind so vielfältig, wie unsere Kunden. Wer authentische Freundlichkeit erleben will, braucht nur bei A&O einzuchecken."



Als Ausbildungsbetrieb ist A&O seit über 10 Jahren IHK-anerkannt und punktet mit einer branchenüberdurchschnittlichen Übernahmequote von mehr als 80 Prozent. Zum aktuellen Wintersemester 2016/2017 initiierte das Unternehmen zusammen mit der IUBH (International University of Applied Sciences) den dualen Studiengang Tourismuswirtschaft mit Schwerpunkt Hotelmanagement. Die Studenten absolvieren im A&O-Standort ihrer Wahl den Praxisteil und erwerben in sieben Semestern den Bachelor of Arts.



"Mir ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter intern gut ausgebildet werden. So gewährleisten wir die Qualität und Innovationskraft. Und unsere langfristig ambitionierten Wachstumspläne sind ebenfalls nur mit top ausgebildeten Mitarbeitern möglich", ergänzt Winter.



Interessierte Leserinnen und Leser finden weitere Informationen auf www.aohostels.com und erfahren mehr über die Karrierechancen bei A&O hier: http://www.aohostels.com/de/karriere/





Im Jahr 1999 gegründet, betreiben A&O HOTELS and HOSTELS seit dem Jahr 2000 nunmehr in 19 Städten und vier Ländern (Deutschland, Österreich, Niederlande und Tschechien) 31 Hostels. Die A&O Hotels and Hostels sind derzeit der größte, unabhängige Hostelanbieter in Europa. Die A&O Gruppe bietet Reisenden rund 22.000 Betten und konnte in 2015 mehr als 3,2 Mio. Übernachtungen sowie einen Umsatz von rund 97 Mio. Euro verzeichnen. Derzeit wächst die Kette mit über 25 Prozent p.a., weitere Häuser sind in Planung.



A&O vereinen Hostel (Book Orange) und Hotel (Book Blue) unter einem Dach. Seminarräume, Frühstücksbuffet, Lobby und Bars stehen stets beiden Kategorien zur Verfügung. Rund 17.500 Klassenfahrten nutzen jährlich die Hostelteile der Kette, 70 Prozent der Gäste buchen ihre Übernachtungen online. Zielgruppen von A&O sind Leisure/Städtetourismus (30 Prozent), Gruppen/Klassenreisen (55 Prozent) und der Businesstourismus (15 Prozent).



Das Unternehmen bildet an allen Standorten aus. A&O ist 4-Sterne QMJ und 2-Sterne DEHOGA zertifiziert, vom TÜV auf den "Youth Hostel Quality Standard" geprüft und trägt das Jugendreisen-Qualitätssiegel des Reisenetzes Deutschland. Bereits im zweiten Jahr in Folge erhält die A&O-Gruppe das Double A-Rating der TREUGAST Solutions Group.

Die Kette engagiert sich aktiv im Sport- und Bildungsbereich und unterstützt seit 2004 die SOS-Kinderdörfer sowie seit 2010 den Jugendsport des 1. FC Union Berlin und seit 2014 den Jugendsport des SK Sturm Graz sowie den SV Viktoria Pilsen.

