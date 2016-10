B -Ware: 300 Alfa Spartan Rage, Gods Rage der Trainingsbooster 300. Jetzt im Angebot!!! 20% Günstiger!!!

(firmenpresse) - 300 ALFA Spartan Rage 250g (B-Ware / Leicht verklumpt)! - Fruit Nectar



"Wir müssen bei jedem Training sterben, um aus der Asche unseres schwachen Ichs aufzuerstehen. Die Gegner, die heute noch lachen, werden morgen im Angesicht unseres Triumphes verstummen! TONIGHT WE TRAIN IN HELL!"







Spartan Rage 300 ALFA Highlights







• Enthält mit die stärkste Stimulanzien Mischung, die eines echten Spartaners würdig ist



• Brachiale Kraft und unendliche Energie für den gnadenlosen Kampf gegen das kalte, schwere Eisen im Gym



• Gnadenloser Pump, der Ihre Muskeln förmlich zum Explodieren bringt und Ihre Gegner blass und schwach erscheinen lassen wird



• Gesteigerte und schnellere Zuwächse an Kraft und Muskelmasse, die Sie wirklich unbesiegbar machen werden



• Übertreffen Sie Ihre Bestleistungen und verwandeln Sie alle Plateaus in Staub und Asche, denn ein echter spartanischer Kämpfer kann nur durch Verrat aber niemals im Kampf besiegt werden



• Versorgt Ihre Muskeln mit maximalen Mengen an Nährstoffen, Sauerstoff und körpereigenen anabolen Hormonen, um Sie bereit für epische Schlachten gegen die härtesten und brutalsten Gegner im Gym zu machen







Durch welche Inhaltsstoffe wird Spartan Rage 300 ALFA Sie zu einem unbesiegbaren Krieger machen?



Die Spartaner waren für ihre spartanische Lebensweise berühmt. Spartanische Krieger verzichteten auf Luxus und Annehmlichkeiten, um sich abzuhärten. Sie verzichteten auf alles Unnötige und konzentrierten sich auf die wenigen Dinge, die wirklich wichtig waren. Natürlich haben wir uns diese Mentalität bei der Entwicklung von Spartan Rage 300 ALFA zueigen gemacht und darauf geachtet, dass die einzigartige Formel für wahre spartanische Eisenkrieger keinen nicht unbedingt notwendigen Schnickschnack enthält und sich nur auf das konzentriert, was wirklich zählt und wichtig ist. Nachdem wir die möglichen Inhaltsstoffe für Spartan Rage 300 ALFA auf spartanische Art und Weise zusammen gestrichen hatten, blieb folgender harter Kern an kraftvollen Powerinhaltsstoffen übrig, der jede Ihrer Trainingseinheiten in einen epischen Sieg über den kühlen Stahl verwandeln wird.









Beta Alanin



Beta-Alanin ist eine natürlich vorkommende Beta-Aminosäure, von der wissenschaftlich im Rahmen unzähliger Studien bewiesen wurde, dass sie die Muskelausdauer steigert und die Muskelerschöpfung hinauszögert. Während eines harten Kampfes gegen das Eisen sinkt der pH Wert durch eine Akkumulation von Laktat und diese zunehmende Übersäuerung der Muskeln führt letztendlich dazu, dass Ihre Muskeln nicht länger hart kontrahieren können und es letztendlich zum unvermeidlichen Muskelversagen kommt. Beta-Alanin erhöht die Spiegel des natürlichen körpereigenen Säurepuffers Carnosin um bis zu 80%, um Ihnen die Ausdauer und das Durchhaltevermögen das unermüdlichen Pheidippides zu verleihen, der 490 v. Chr. innerhalb von weniger als 2 Tagen die 245 Kilometer von der Schlacht bei Marathon nach Sparta zurücklegte, um die unbesiegbaren Spartaner zu Hilfe zu holen.







Betain Hydrochlorid



Betain Hydrochlorid, das auch als Trimethylglyzin bekannt ist, konnte im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen zeigen, dass es Kraft, Power und Muskelausdauer stark erhöht und die Muskelerschöpfung reduziert und hinauszögert, so dass Sie härter, intensiver und mit brutalerer Härte trainieren können. Gleichzeitig wirkt es einer Dehydration der Muskelzellen entgegen und wird Ihr Muskelvolumen, sowie Ihren Pump dramatisch steigern, um Ihnen nicht nur die Kraft, sondern auch das muskulöse und harte Aussehen eines echten spartanischen Kriegers zu verleihen.







L-Citrullin



L-Citrullin ist eine natürlich vorkommende Aminosäure, die die Stickstoffoxydproduktion in Ihrem Körper stark erhöht, was in einem brutalen Pump und einem deutlich gesteigerten Blutfluss resultiert. Durch den gesteigerten Blutfluss wird die Zufuhr von Sauerstoff, Nährstoffen und körpereigenen anabolen Hormonen zu Ihren hart arbeitenden Muskeln dramatisch gesteigert, so dass Sie länger und härter gegen alles und jeden Kämpfen können, das sich Ihnen in den Weg stellt. Im Vergleich zum heroischen L-Citrullin ist das altbekannte, weit verbreitete, aber ineffektive Arginin nicht mehr als ein altes persisches Waschweib in der Gefolgschaft des Perserkönigs Xerxes. Doch was ein Wirkstoff für echte spartanische Krieger sein möchte, muss noch mehr können und es kommt nicht von ungefähr, dass L-Citrullin die ATP Produktion für zusätzliche erbarmungslose Wiederholungen steigert und die Muskelproteinsynthese für den brutalen Aufbau von Muskelmasse anregt, während Sie sich gleichzeitig von der aufreibenden Schlacht im Gym schneller erholen werden.







L-Norvalin



L-Norvalin, ein Analogon der Aminosäure L-Valin, hemmt das Enzym Arginase, das für den Abbau von Arginin im Körper verantwortlich ist, wodurch einer natürlichen Reduzierung der Stickstoffoxydproduktion und des Pumps effektiv entgegen gewirkt werden kann. Wenn Sie einen maximalen Pump erreichen möchten, dann ist L-Norvalin das, was Sie brauchen, denn würde sich ein unbesiegbarer spartanischer Kämpfer von einen lächerlich winzigen Enzym ausbremsen lassen?







Koffein



Koffein ist das wahrscheinlich am häufigsten eingesetzte Stimulans, ohne das kein Trainingsbooster vollständig wäre – und Spartan Rage 300 ALFA enthält mit 450 mg eine wahre Megadosis Koffein, die selbst bei Kaffeejunkies, die einiges gewöhnt sind, eine starke Wirkung entfalten wird. Dies liegt nicht zuletzt an seiner anregenden, die Konzentrationsfähigkeit und die körperliche Leistungsfähigkeit steigernden Wirkung. Doch wussten Sie schon, dass Koffein dazu in der Lage ist, die Stärke Ihrer Muskelkontraktionen zu erhöhen, so dass Sie mehr Wiederholungen mit mehr Gewicht ausführen können. Zusätzlich hierzu erhöht Koffein die Verwendung von Körperfett zum Zweck der Energieversorgung Ihres Körpers, wodurch es Ihre Muskelglykogenreserven schont und Ihnen dabei hilft, länger erbarmungslos gegen das kalte Eisen zu kämpfen.



Koffein wirkt synergistisch mit den anderen Stimulanzien in Spartan Rage 300 ALFA zusammen und wird Ihre kämpferische Überlegenheit so stark erhöhen, dass Sie ständig nach neuen Herausforderungen suchen werden, da alles, was bisher eine Herausforderung Sie darstellte, einfach und langweilig geworden ist. Um es mit den Worten eines echten Spartaners zu sagen: "Ich habe in vielen Schlachten gekämpft, und keine konnte mir geben was wir einen "schönen Tod" nennen. Ich bete also dass dort alle Armeen dieser Welt versammelt sind, und dass einer von ihnen dieser Aufgabe gewachsen ist."







N-Acethyl L-Tyrosin



Die Aminosäure L-Tyrosin ist ein Vorläuferstoff der körperlich stark anregend wirkenden Neurotransmitter Epinephrin (Adrenalin) und Norepinephrin (Noradrenalin) und es gibt starke Hinweise darauf, dass sie die Spiegel dieser wichtigen Neurotransmitter erhöhen kann. Hierdurch kann L-Tyrosin Ihre Trainingsleistung steigern und die Erschöpfung hinauszögern. Des Weiteren wirkt L-Tyrosin synergistisch mit Koffein, Synephrin, Norcoclaurin und anderen, die Ausschüttung von Katecholaminen wie Norepinephrin und Epinephrin anregenden Wirkstoffen, zusammen, so dass sich diese bereits für sich alleine kraftvollen Wirkstoffe gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken. Diese Kombination erinnert an eine spartanische Streitmacht: jeder spartanische Krieger war bereits für sich alleine ein nahezu unbesiegbarer Kämpfer, doch der Zusammenhalt eines eingespielten Heeres harter Kämpfer machte die wahre Schlagkraft der spartanischen Armee aus.







Rosavin (Rhodiola rosea-Extrakt)



Rosavin ist ein starkes Adaptogen, das Ihnen bei der Bewältigung von körperlichem und mentalem Stress hilft und gleichzeitig Ihre Stimmungslage und Ihren mentalen Fokus verbessert. Diese Wirkungen werden auf eine erhöhte Ausschüttung von Endorphinen und sowie eine Erhöhung der Spiegel der Neurotransmitter Serotonin, Dopamin und Norepinephrin im Gehirn zurückgeführt. Darüber hinaus erhöht Rosavin die Verwendung von Körperfett als Energiequelle, wodurch es glykogensparend wirkt und die Muskelerschöpfung hinauszögert. Lassen Sie sich durch nichts von Ihrem Weg abbringen! Spartiaten treten nie den Rückzug an! Spartitaten unterwerfen sich nie! Geh und verkünde es!







Dimethylaminoethanol (DMAE)



Der Körper verwendet DMAE zur Herstellung des Neurotransmitters Acetylcholin, der den Nervenzellen dabei hilft, miteinander zu kommunizieren. Hierdurch ermöglicht DMAE einen intensiven Fokus, verbessert die Gedächtnisleistung, steigert die Konzentrationsfähigkeit und besitzt eine positive Auswirkung auf die Stimmungslage – denn schon die alten Spartaner wussten: „Zuerst kämpft man mit dem Kopf und dann mit dem Herzen.“







Piperin (Extrakt aus schwarzem Pfeffer)



Piperin steigert wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge die Bioverfügbarkeit und Absorption zahlreicher Inhaltsstoffe von Spartan Rage 300 ALFA, indem es eine Vielzahl von Enzymen hemmt, die für den vorzeitigen Abbau dieser Inhaltsstoffe verantwortlich sind. Piperin ist der Stoff, der den Kampfgeist der Inhaltsstoffe von Spartan Rage 300 ALFA vereint und verstärkt – vergleichbar mit dem kompromisslosen Zusammenhalt, der ein spartanisch Heer zu einer unbezwingbaren Streitmacht machte, die mit einer Stärke von nur 300 ALFA Mann für 3 Tage eine Stellung gegen hunderttausende Perser unter der Führung von Xerxes verteidigen konnte.







Spartan Rage 300 ALFA wird Sie im Gym zu einem unbesiegbaren epischen Helden machen, der wie König Leonidas alles für seine Ziele und seine Überzeugungen gibt und lieber sterben würde, als aufzugeben - Kein Rückzug! Keine Unterwerfung! Mit Spartan Rage werden Ihnen Ihre bisher härtesten Konkurrenten wie eine Horde zehnjähriger Mädchen vorkommen, die mit Puppen spielen, anstatt wie Sie heroische Siege bei erbarmungslosen und brutalen Schlachten gegen kalten Stahl und hartes Eisen erringen.



Hier werden wir Kämpfen! Hier werden sie sterben. Schenkt ihnen nichts, aber nehmt ihnen alles. Sparta war nur der Anfang – und ohne Verrat werden Sie wie ein echter Spartaner unbesiegt bleiben. Sie werden wie ein echter Spartanerkönig über das kalte Eisen und den harten Stahl regieren, die Sie im Lauf von unendlichen Kämpfen und Triumphen zu einem Anwärter auf den Olymp der griechischen Götter formen werden.



Das ist Blasphemie! Das ist Wahnsinn! - Wahnsinn? DAS IST SPARTA! Macht euch bereit für Ruhm und Ehre! Wir Spartaner stammen direkt von Herkules ab. Wir ziehen uns niemals zurück, wir ergeben uns niemals. Nur die Starken, die Unbeugsamen dürfen sich Spartiaten nennen!















250 g



Serving Size 2Scoop(10g)



Servings Per Container 25



Amount Per Serving



Calories 15 kcal



Calories From Fat







% Daily Value*







Protein 3,45g



Carbohydrate 0,14g



of which sugars





http://www.alpha-supps.com/vor-dem-training-stimulanzien/300-alfa-spartan-rage-250g/#cc-m-product-11641668326



Company Correspondence office:

ALPHA SUPPS

P. Building

Caldervale Road

Wakefield

West Yorkshire WF1 5PF

Great Britain



Company Correspondence office:

ALPHA SUPPS

8345 NW 66 ST #C1706

MIAMI, FL 33195-2696

USA





Company office:

ALPHA SUPPS

SEO: MISS KETKAEW SINGTHONG

133/8 -MOO5 - TAMPONN

KHO-LAK¸ AMPHOE: MUANG

PRACHUAP KHIRI KHAN - 77000 THAILAND





VAT.NUMBER: 5471200064060 THAILAND







Phone: 0066-869118013

