The Pillow Concert mit e.l.l.i. & kalma

Pillow Concert im ART Stalker

(firmenpresse) - Sonntag 27. November 2016



e.l.l.i. & kalma

The Pillow Concert

Beginn: 20:00 Uhr

Vorverkauf: 6,00 € / Abendkasse: 8,50 €

Studenten: 3,00 €



Entspannung vor dem Weihnachtsstress. Bringt eine Isomatte, Kissen und eine Decke mit!

Sprach- und Klang-Collagen entführen euch in unbekannte Welten.



https://soundcloud.com/soundofelli/sets/kalma-session-2

https://soundcloud.com/soundofelli/sets/the-ambient-sessions



Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de





ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!





Rooftop ARTs UG (haftungsbeschränkt)

ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de

ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de

