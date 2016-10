"Der gleiche Himmel" feiert Premiere in Cannes /

In Anwesenheit der Hauptdarsteller Tom Schilling, Sofia Helin und

Friederike Becht hat in Cannes der ZDF-Dreiteiler "Der gleiche

Himmel" seine internationale Premiere erlebt. "The Same Sky", wie das

Programm international heißt, war damit die erste deutsche

Produktion, die ihre Premiere im Rahmen der "World Premiere TV

Screenings" hatte.



"Der gleiche Himmel" zeichnet das Portrait einer Gesellschaft

inmitten des Kalten Krieges. Der Dreiteiler begibt sich in das

geteilte Berlin des Jahres 1974, auf die Spur von Spionen und Romeos,

von Republik-Flüchtlingen und denen, die von einem besseren Leben

träumen, von Menschen beiderseits der Grenze, die mit ihren

Überzeugungen und Entscheidungen leben müssen.



Das Drehbuch zum international als sechsteilige Mini-Serie

präsentierten Programm schrieb die renommierte britische Autorin

Paula Milne, die Regie führte Oliver Hirschbiegel, neben Tom

Schilling, Friederike Becht und Sofia Helin spielen u.a. Ben Becker,

Jörg Schüttauf, Anja Kling und Claudia Michelsen.



"Paula Milne ist eine exzellente Autorin, die es wie wenige

versteht, individuelle Schicksale mit gesellschaftlicher Relevanz zu

verbinden, und sie ist Engländerin: Sie schaut aus einer anderen

Perspektive auf das geteilte Berlin im Jahr 1974, das ist

hochspannend", so ZDF-Fernsehfilmchef Reinhold Elschot. "Durch die

Regie von Oliver Hirschbiegel, die Kameraarbeit von Judith Kaufmann,

die Ausstattung von Bernd Lepel und unseren erstklassigen Cast ist

ein Programm entstanden, das sich in jeder Hinsicht sehen lassen

kann: exzellentes Fernsehen, das spannend unterhält und uns zugleich

ein Licht aufsteckt. Ich bin besonders unseren Partnern Ferdinand

Dohna von Beta Film und UFA-Produzent Benjamin Benedict sehr dankbar,

dass sie dieses große, internationale Projekt mit dem ZDF gemacht



haben - und unsere Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf ein

wirkliches Highlight freuen", so Elschot weiter.



"Der gleiche Himmel" ist eine Produktion der UFA Fiction in

Koproduktion mit Beta Film für das ZDF, beteiligt ist Rainmark Film,

London. Die Redaktion im ZDF haben Wolfgang Feindt und Reinhold

Elschot. Der Dreiteiler wird voraussichtlich im Frühjahr kommenden

Jahres im ZDF zu sehen sein.



