Besuchen Sie uns auf der SEMICON Europa

(ots) - QuantumClean wird auf

der SEMICON Europa in der AlpExpo in Grenoble, Frankreich, vom 25.

bis 27. Oktober 2016 an Messestand 720 ausstellen.



QuantumClean arbeitet im Marktsektor für Reinigung von hochreinen

Halbleiterteilen unter 20 nm und setzt dazu fortschrittlichste

Technologien, Ressourcen und seine Expertise ein.



Auf Basis der hochentwickelten Kapazitäten von QuantumClean werden

spezifische Lösungen für Kunden wie Waferhersteller,

Originalausrüster und Originalbauteilhersteller geschaffen, die ihre

Betriebskosten verringern - mithilfe von Atomically Clean

Surfaces(TM), die durch Analysedaten aus ChemTrace® Laboren validiert

sind. Die Technologiekonzepte von QuantumClean meistern viele

Herausforderungen der Technologie im Bereich 14 nm und 10 nm,

verbessern aber auch die Verfahrenskontrolle der Kunden und die

Leistung bei größeren Geräten, beispielsweise mikromechanische

Systeme (MEMS), Energietechnik, Sensoren und andere Technologien.



Bitte besuchen Sie unseren Messestand und die QuantumClean-Teams

für Vertrieb und Technik werden kundenspezifische Lösungen für Ihre

Anforderungen in Bezug auf Teilereinigung, Beschichtung und

Aufarbeitung mit Ihnen erörtern.



Über Quantum Global Technologies, LLC



QuantumClean und ChemTrace sind Geschäftssparten von Quantum

Global Technologies, LLC, mit Unternehmenszentrale im Außenbezirk von

Philadelphia, Pennsylvania, USA.



QuantumClean ist ein globaler Branchenführer für ausgelagerte

Dienstleistungen in den Bereichen Werkzeugreinigung und Aufarbeitung

(einschließlich Beschichtung) unter 20 nm, Standzeitverlängerungen

sowie Werkzeug-Optimierungslösungen für Halbleiter-Waferfertigung,

Originalausrüster und Originalbauteilhersteller.



Seit der Gründung im Jahr 2000 betreibt QuantumClean innovative



Advanced Technology Cleaning Centers®, die etabliert wurden, um

Kunden process improvement through consistently cleaner parts®

(Prozessverbesserung durch gleichbleibend reinere

Werkzeugkomponenten) zu bieten, die die Industriestandards noch

übertreffen. Diese Lösungen reduzieren die Gesamtbetriebskosten

unserer Kunden enorm. Mit 19 Advanced Technology Cleaning Centers,

die sich in acht Ländern befinden, stellt QuantumClean beispiellose

Reinigungskapazitäten weltweit bereit.



ChemTrace ist das renommierte und führende analytische Testlabor,

das sich hauptsächlich den Halbleiter-, Solar- und verwandten

Branchen widmet und seinen Klienten Antworten und Lösungen für die

Fragen in Bezug auf Mikrokontaminierung bereitstellt. Das im Jahr

1993 gegründete ChemTrace bietet darüber hinaus unabhängige

analytische Prüfungen über die Wirksamkeit von Werkzeugreinigung für

führende Halbleiterhersteller, Originalausrüster und

Originalbauteilhersteller mit kritischen Anforderungen bei der

Reinigung.



Erfahren Sie mehr über QuantumClean und ChemTrace unter

www.quantumclean.com und www.chemtrace.com .







Pressekontakt:

e

QuantumClean: Clara Lummus, +1-215-892-9300, info(at)quantumclean.com

ChemTrace: Robin Puri, +1-503-251-0979, info(at)chemtrace.com

Erfahren Sie mehr über die SEMICON Europa 2016 unter

www.semiconeuropa.org



