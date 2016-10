BERLINER MORGENPOST: Theaterdonner im Gericht - Kommentar von Isabell Jürgens

(ots) - Nun ist eingetroffen, was Theaterfreunde seit mehr

als zehn Jahren befürchtet haben. Die traditionsreichen Kudamm-Bühnen

müssen das Kudamm-Karree räumen. Ob eine Berufung, wie sie

Theaterdirektor Martin Woelffer angekündigt hat, Erfolg haben wird,

ist fraglich. Schuld an der verfahrenen Situation sind aber nicht die

Investoren. Schuld ist das kurzsichtige Handeln des Senats - und des

Theaterchefs.



Es war der damalige Senat, der den Gebäudekomplex vor 26 Jahren

verscherbelte und sich später auch noch die Nutzungsbindung für die

Theater abkaufen ließ. Erst dadurch wurde die Möglichkeit eröffnet,

die Bühnen vor die Tür zu setzen. Zudem versagte der Senat den

Theatern die finanzielle Unterstützung, die vergleichbaren

Privatbühnen gewährt wird.



Einen Teil der Schuld trägt der Theaterdirektor auch selbst. Denn

obwohl die Einnahmen nicht auskömmlich sind, beharrt Woelffer auf dem

weiteren Betrieb zu ebener Erde und diffamiert den im Sanierungsplan

des Investors vorgesehenen Ersatzstandort als lichtloses

Kellertheater. Nüchtern betrachtet bietet der Entwurf des

Architekturbüros Kleihues langfristig die Chance, einen

wirtschaftlich funktionierenden Theaterbetrieb am Kurfürstendamm zu

erhalten.



Die Rettung kann nur gelingen, wenn ein Kompromiss gefunden wird,

der die Interessen des Investors und die Leistungsfähigkeit des

Betreibers berücksichtigt. Falls es dazu nicht schon zu spät ist.



Der ganze Kommentar im Internet unter: www.morgenpost.de/208447897







