Badische Neueste Nachrichten: Revanche am BGH - Kommentar von Mario Beltschak

(ots) - Ob der Schachzug clever war und am Ende von

Erfolg gekrönt ist, darf bezweifelt werden. Die Staatsanwaltschaft in

München hat sich dennoch dazu entschieden, den Prozess gegen die

ehemaligen Deutsche-Bank-Chefs Josef Ackermann, Rolf Breuer und

Jürgen Fitschen vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe wieder aufrollen

zu lassen. Es ist ein weiterer Strohhalm, an den sich die Kläger

klammern. Und es wirkt wie der Versuch einer Revanche für eine

schallende Ohrfeige, die die Staatsanwaltschaft im Prozess gegen die

Banker am Landgericht München kassiert hatte.







Pressekontakt:

Badische Neueste Nachrichten

Klaus Gaßner

Telefon: +49 (0721) 789-0

redaktion.leitung(at)bnn.de



Original-Content von: Badische Neueste Nachrichten, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Badische Neueste Nachrichten

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.10.2016 - 20:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1413968

Anzahl Zeichen: 876

Kontakt-Informationen:

Firma: Badische Neueste Nachrichten

Stadt: Karlsruhe





Diese Pressemitteilung wurde bisher 86 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung