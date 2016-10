Neue Westfälische (Bielefeld): Personallage der CDU in NRW

Unter Wert

Florian Pfitzner, Düsseldorf

(ots) - So richtig fand er im Moment der Überraschung

keine Antwort. Auf die Frage, ob die NRW-CDU nun geschwächt ins

Wahljahr geht, sagte Generalsekretär Bodo Löttgen nur, sein

Landesverband habe "Interesse an einer sehr starken Mannschaft".

Davon hatte man bereits vor Norbert Lammerts angekündigtem Rückzug

aus dem Bundestag ausgehen können. Die Entscheidung des

Parlamentspräsidenten, der die Landesliste bei den drei

zurückliegenden Bundestagswahlen angeführt hatte, trifft die NRW-CDU

hart. Sie hat inzwischen viele markante Köpfe verloren: Steffen

Kampeter wechselte als Hauptgeschäftsführer zur BDA, Ronald Pofalla

zur Deutschen Bahn, Wolfgang Bosbach zieht sich ebenfalls aus der

Politik zurück. Philipp Mißfelder starb im Vorjahr viel zu früh.

Mißfelders Nachfolger als Chef der Jungen Union, Paul Ziemiak,

kandidiert nun zum ersten Mal für den Bundestag. Fleißig feilt er

dafür an seinem Profil, für eine Spitzenkandidatur ist er mit 31

Jahren noch zu jung. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe wäre da

eher einer, um die große Personallücke zu füllen, Jens Spahn

ebenfalls. Carsten Linnemann, Chef der Mittelstands- und

Wirtschaftsvereinigung, hat beim "Deutschlandtag" in Paderborn eine

viel gelobte Rede gehalten. Sonst tut sich im Westen kaum jemand

hervor. In NRW wirft die CDU der rot-grünen Landesregierung vor, das

Land "unter Wert" zu regieren. Im Bund muss der größte Landesverband

der Union aufpassen, dass er nicht bald unter Wert vertreten wird.







